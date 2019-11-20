Рубль вечером отыграл потери первой половины дня благодаря дорожающей нефти и почти не меняется к доллару и евро

Москва. 20 ноября. Доллар и евро слегка повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отыграл значительную часть потерь первой половины дня к бивалютной корзине благодаря возобновлению уверенного роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 63,88 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,69 руб./EUR1, подорожав всего на 0,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,14 копейки - до 66,94 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером отыграл потери первой половины дня к доллару и евро на фоне возобновления роста цен на нефть после выхода недельных данных по запасам от Минэнерго США. При этом трейдеры сфокусированы на ожиданиях протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет опубликован вечером в среду (22:МСК).

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков.

"Мы добились необходимой корректировки, по крайней мере сейчас", - сказал Уильямс в ходе выступления на конференции, организованной Ассоциацией индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA). По мнению Уильямса, американская экономика продолжит расти, и монетарная политика в США будет меняться под воздействием экономической ситуации.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, на внутреннем валютном рынке в последние дни наблюдается довольно шаткое положение, что затрудняет прогнозирование возможной динамики основных пар на ближайшую перспективу.

"Давление на рубль в последние дни оказывает, помимо внешних факторов, и некоторое охлаждение ожиданий игроков рынка относительно скорости изменения ключевой ставки ЦБ РФ. Спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов, который в значительной степени и порождал спрос на рубли, в последнее время не очень высокий. В частности, активный рост, который наблюдался в прошлом месяце, сошел на нет. Как следствие, если рубль перестанет быть предметом интереса нерезидентов и они сократят использование стратегии carry trade, выход из рублевых активов может ускориться. Кроме того, на рынке в последнее время довольно много негативной риторики по различным поводам, которая также отрицательно влияет на курсообразование рубля", - отметил Нигматуллин.

"Из специфических факторов риска для рубля отметим, что на сегодня в международном комитете Сената США были запланированы слушания по теме "Будущая политика в отношении РФ". Ранее сами американские законодатели заявляли о сложности с набором голосов при попытках обозначить новые санкции в отношении РФ, однако новые публичные слушания всегда приковывают внимание. По нашей оценке, размер санкционной премии в российских активах на текущий момент близок к нулю, что создает риски в случае актуализации этой проблемы", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Участники рынка проявляют осторожность и в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем, осложнения в ходе которых были вызваны поддержкой, которую американские конгрессмены выразили протестующим в Гонконге. В настоящее время, согласно сообщениям СМИ, стороны продолжают обсуждать вопрос отмены пошлин.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если Вашингтон и Пекин не достигнут договоренностей по торговле. "Если мы не заключим сделку с Китаем, я просто повышу пошлины еще больше", - заявил Трамп на заседании своей администрации. "Китай будет вынужден заключить такую сделку, которая нравится мне. Если они этого не сделают, то вопрос закрыт", - добавил американский лидер.

Китай требует от США немедленной отмены всех пошлин, введенных после мая, а затем постепенной отмены пошлин, введенных до этого, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, в Вашингтоне продолжаются внутренние дебаты по этому вопросу.

Тем временем Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта он должен поступить на подпись президенту США. Как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, пока не ясно, подпишет ли такой документ Трамп, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Источники прогнозируют напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что если Трамп его подпишет, это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле.

МИД КНР уже назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

По словам аналитика Sberbank Investment Research Коула Эйксона, американские законодатели ставят под вопрос перспективы торгового соглашения между США и КНР, так как после того, как законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении чиновников, причастных к нарушению прав человека в Гонконге, одобрен квалифицированным большинством в обеих палатах Конгресса (что исключает возможность президентского вето), Трампу будет очень трудно помешать его вступлению в силу.

"Такое развитие событий в целом было ожидаемым, однако одобренный членами нижней палаты и сенаторами документ ставит под вопрос перспективы "первой фазы" американо-китайского торгового соглашения в 2019 году. Более того, вице-президент США Майк Пенс вчера вечером отметил, что любые договоренности с Пекином будут затруднены, если власти КНР применят насилие к протестующим жителям Гонконга", - отметил Эйксон.

Цены на нефть усилили рост в среду после публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду выросла на 1,97%, до $62,11 за баррель. Фьючерсы на WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,11% - до $56,52 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о значительно более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 ноября на 24,83 копейки, до 64,0213 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,38 копейки, до 70,8524 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 23,14 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,9966 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК увеличился на 22,92 копейки и составил 64,0034 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 719,035 млн, из которых $769,019 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 950,016 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 24,4 копейки по отношению ко вторнику, до 70,8119 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 24,26 копейки и составил 70,8347 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR197,359 млн, из которых EUR197,359 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR453,957 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались в среду на отметках предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок сохранились на уровнях 6,65% и 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.