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20 ноября 2019 года 19:17

Рынок акций РФ в среду просел вместе с миром из-за сомнений в торговой сделке США-КНР, Газпром лидировал по оборотам

Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ в среду просел вместе с мировыми фондовыми площадками из-за сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем на фоне напряженной ситуации в Гонконге, отскок нефти вверх на статистике Минэнерго США сгладил вечером негативные настроения; оборот по бумагам "Газпрома" на новостях достиг максимума с начала июня.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2936,47 пункта (-0,2%, утром индекс опускался к 2915 пунктам), индекс РТС - 1448,4 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,7%.

Доллар подрос до 63,86 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%).

Акции "Газпрома" днем поднимались до 254,89 рубля (+2,8%), но к вечеру откатились на прежние позиции - 248 рублей (без изменений) при существенном объеме торгов - 49,678 млрд рублей.

Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил журналистам в среду, что концерн не спешит с продажей квазиказначейских бумаг. По его словам, решение задачи о возможности продажи "Газпромом" (MOEX: GAZP) квазиказначейских бумаг состоит в ликвидации давления этого пакета на капитализацию компании.

"Газпром" при продаже оставшихся квазиказначейских акций будет стараться, чтобы действующие инвесторы не пострадали, заявил Садыгов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".

Ранее в среду начальник департамента 816 "Газпрома" Александр Иванников сообщил журналистам в кулуарах этого форума, что правление "Газпрома" рассмотрит новую дивидендную политику 5 декабря.

Выросли акции "Мосбиржи" (+2,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1% и +1,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%), "минусуют" Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,2-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%) на фоне сомнений инвесторов в торговой сделке США-КНР и публикации статданных из Японии.

Экспорт в Японии сократился на 9,2% в октябре в годовом выражении, при этом поставки резко снизились в Китай, Южную Корею и США.

Президент США Дональд Трамп накануне вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если Вашингтон и Пекин не достигнут договоренностей по торговле, сообщают американские СМИ.

Китай требует от США немедленной отмены всех пошлин, введенных после мая, а затем постепенной отмены пошлин, введенных до этого, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, в Вашингтоне продолжаются внутренние дебаты по этому вопросу.

США в рамках торгового спора уже обложили пошлинами китайские товары на $500 млрд, Китай в ответ ввел пошлины на американские товары стоимостью $110 млрд.

Тем временем Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта он должен поступить на подпись президенту США.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

Трейдеры в среду ждут публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков.

Нефть с вечера вторника снижалась на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов нефти в Штатах на 5,95 млн баррелей. Вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США оказалась разнополярной (запасы нефти выросли всего на 1,38 млн баррелей при прогнозах роста на 1,5-1,6 млн баррелей, а рост резервов бензина на 1 млн баррелей превысил ожидания), но первая реакция рынка нефти оказалась позитивной.

В итоге к 18:50 МСК цена Brent на $0,5 превысила уровень суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $61,89 за баррель (+1,6% и -2,5% накануне), январская цена WTI - $56,3 за баррель (+1,7% и -3,2% во вторник).

Президент "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Вагит Алекперов заявил журналистам в кулуарах форума "Россия зовёт!", что текущая политика в отношении соглашения ОПЕК+ будет сохранена до марта. "Конечно, ведь уже принято решение до апреля (о сокращении добычи нефти - ИФ)", - сказал он. Ближайшее заседание ОПЕК состоится в Вене 5 декабря, ОПЕК+ - 6 декабря.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ в среду попал под давление пессимистических настроений на мировых рынках, спрос сместился в защитные активы. Ситуацию усугубило отсутствие ясности по поводу торговой сделки США-КНР и негативная реакция Китая на одобрение Сенатом США законопроекта "О правах человека и демократии в Гонконге". Трамп пригрозил повысить пошлины, если Китай не согласится заключить сделку на условиях, устраивающих президента США.

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынки скорректировались вниз на фоне усилившейся неопределенности по поводу торговых переговоров Китая и США, над которыми вновь "нависли тучи". Тот факт, что американский Конгресс одобрил законопроекты по Гонконгу (один - защищающий права человека, другой - запрещающий поставки "боеприпасов" для гонконгской полиции), не на шутку разозлил Пекин. Теперь оба документа попадут для подписи на стол Трампу, у которого появится еще один инструмент давления на Китай в рамках подписания как промежуточного, так и финального торгового соглашения.

Администрация президента США также угрожает отнять у Гонконга преференции по торговле с США, если ежегодно государство не будет подтверждать свою автономию от материкового Китая. Безусловно, такие меры могут существенно усложнить американо-китайские торговые переговоры, однако Трамп предусмотрительно пригрозил введением и повышением пошлин на китайские товары, если Си Цзиньпин не пойдет на сделку, "выгодную ему". После таких новостей инвесторы ожидаемо заняли выжидательную позицию, частично фиксируя прибыль последних месяцев, до появления официальных комментариев со стороны Китая на выпад США.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, среда на рынках началась в негативном ключе, поскольку Трамп в очередной раз пригрозил Китаю повышением тарифов, если тот не сможет договориться по торговым вопросам с США. На этом фоне нефть уходила почти до $60,3 за баррель Brent. Днем ситуация немного улучшилась, и нефть вернулась выше $61. Оптимизм в акциях "Газпрома" был связан с заявлениями президента РФ В.Путина в рамках форума "Россия зовёт!" о том, что руководство газовой компании привержено стратегии повышения дивидендных выплат. Акции "Аэрофлота" выступили среди самых слабых бумаг на новостях о том, что правительство может отложить компенсации авиакомпаниям по топливным расходам за 2018 год до 2020 года.

Европа испугалась угроз Трампа сильнее, чем инвесторы в России. Ситуация осложняется еще тем, что американские законодатели приняли законопроекты в защиту протестующих в Гонконге, что вызвало крайнее неудовольствие властей КНР. Нефть вечером вернулась к росту на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке - Израиль нанес удары по десяткам иранских целей на территории Сирии, что вызвало осуждение со стороны Москвы. Кроме того, Amnesty International заявляет о более сотни погибших в ходе подавления бензиновых бунтов в Иране.

Тем не менее, поддержку рынку акций РФ оказали внутренние новости. Так, Минэкономразвития РФ отмечает, что рост экономики России усилился в октябре до 2,2%. Соответственно, можно говорить, что торговая война пока не оказывает существенного влияния на доходы российских компаний. Корпоративные отчеты также преимущественно говорят о росте прибыли отечественных компаний, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мосбиржи" выросли в среду без видимых новостей, большими оборотами отличились бумаги "Газпрома". Фундаментальную поддержку акциям "Газпрома" оказали заявления зампреда компании Садыгова о намерении продать казначейские акции в ближайшее время. Кроме того, президент РФ Владимир Путин охарактеризовал стоимость бумаг "Газпрома" как заниженную.

С технической точки зрения акции "Газпрома" в течение дня поднимались к средней полосе Боллинджера дневного графика (255 руб.), после чего отступили вниз. Входить в новые "длинные" позиции по акциям стоит не ранее закрепления выше 255 руб. - в противном случае рост может оказаться спекулятивным. Сигналом в пользу возобновления нисходящего тренда стало бы падение бумаг ниже района недавних минимумов (около 244 руб.), считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС продолжают двигаться между ближайшими поддержками и сопротивлениями (2900-2950 и 1430-1455 пунктов). На данный момент мировой негатив на отечественных площадках нивелируется корпоративными историями, но в целом продажи на зарубежных рынках предупреждают о рисках развития снижения и российских индексов, считает Кожухова.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, высокие котировки нефти могут искусственно поддерживаться саудовскими властями, которые выводят на IPO свою крупнейшую госкомпанию Saudi Aramco. Возможно, что эта поддержка завершилась во вторник, когда Brent откатилась ниже $62, а затем пробила и $61. Сильной поддержкой для котировок сырья является район $60 за баррель, откуда контракты можно аккуратно покупать.

Если внешний фон не улучшится, то индекс МосБиржи вновь уйдет в район поддержки 2910-2920 пунктов. Если такой сценарий реализуется, то падение стоит использовать для наращивания "лонгов" с целью до конца года. Наиболее перспективными выглядят акции "Газпрома", "Норникеля" и "ЛУКОЙЛа". Но торопиться с покупками не стоит, падение рынка ниже 2900 пунктов исключать нельзя, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в среду выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-9,5%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-5,5%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-4,5%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,4%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,9%).

Расписки Qiwi днем росли в цене на фоне корпоративных новостей, но вечером игроки зафиксировали прибыль. Компания в третьем квартале 2019 года увеличила скорректированную чистую выручку по МСФО на 15% (до 5,993 млрд рублей), а скорректированная чистая прибыль выросла на 62% (до 1,893 млрд рублей), что превысило прогнозы.

Совет директоров Qiwi plc утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,28 на акцию, следует из сообщения группы. Компания вернулась к выплате дивидендов с I квартала 2019 года. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 2 декабря 2019 года. Дивиденды на акции планируется выплатить 5 декабря, на американские депозитарные расписки - вскоре после этого.

Просели акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,1%). Группа ТМК в третьем квартале 2019 года сократила скорректированную EBITDA по МСФО на 29% по сравнению со вторым кварталом, до $139 млн, сообщила компания. Аналитики прогнозировали данный показатель на отметке $154 млн (падение на 21%). Выручка ТМК в прошлом квартале понизилась на 16%, до $1,102 млрд. Согласно консенсус-прогнозу, подготовленному "Интерфаксом", выручка в прошлом квартале составила $1,16 млрд (падение на 11%).

Выросли бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+13,1%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+9,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+8,1%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,6% и +2,8% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,772 млрд рублей (из них 6,695 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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