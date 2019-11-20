20 ноября 2019 года 18:50
Евробонды РФ дорожают в среду вслед за UST
Москва. 20 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь умеренно подросли благодаря ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного повышения котировок отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 28 базисных пунктов по отношению к закрытию 19 ноября и составила 114,47% от номинала, что соответствует доходности 2,59% годовых (снижение на 9 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК подросла на 3 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,83% от номинала (их доходность снизилась на 2 пункта - до 1,57% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 7 пунктов и составил 102 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 72 базисных пункта - до 128,87% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,985% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 64 базисных пункта - до 124,8% от номинала (доходность снизилась также на 4 пункта и составила 3,945% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению ко вторнику на 16 пунктов - до 110,63% от номинала, что соответствует доходности 2,945% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 21 базисный пункт, до 109,76% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта - до 2,195% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 65 базисных пунктов - до 121,19% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,98% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 5 базисных пунктов, до 107,97% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,065% годовых).
"Сегодня котировки российских еврооблигаций вновь умеренно подросли вслед за позитивной ценовой динамикой US Treasuries. В частности, доходность десятилетних американских казначейских обязательств сегодня опустилась до 1,75% годовых, что подтолкнуло вниз и процентные ставки евробондов развивающихся стран. На этом фоне рост котировок самых "длинных" выпусков отечественных евробондов достигал 60-70 базисных пунктов. В целом на мировых долговых рынках сохраняется определенный оптимизм, связанный как с ожиданиями заключения торговой сделки между США и Китаем, так и с постоянными вербальными интервенциями членов Федрезерва относительно сохранения мягкой денежно-кредитной политики. Если ожидания инвесторов оправдаются и торговая сделка США-Китай все же будет заключена, то можно ожидать дальнейшего роста котировок как базовых активов, так и российских еврооблигаций. Концептуально на мировых рынках ничего не поменялось, все ждут сделки США-КНР, а также дальнейшего снижения процентных ставок мировыми цетробанками, включая ФРС", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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