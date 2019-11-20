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Главная / Мнения аналитиков / Сохраняются возможности для отступления пары USD/RUB в район 63,5 рубля - Промсвязьбанк
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20 ноября 2019 года 19:03
Сохраняются возможности для отступления пары USD/RUB в район 63,5 рубля - Промсвязьбанк
Сохраняются возможности для отступления пары USD/RUB в район 63,5 рубля, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, торгуясь чуть ниже 64 рублей, евро прибавил 0,1%, поднявшись в район 70,8 рубля. "Если в первые дни недели рубль игнорировал негативную динамику на рынке энергоносителей, то сегодня игроки не обратили внимания на восстановление цен на нефть, - комментирует Богдан Зварич. - При этом валюты развивающихся рынков в рамках сегодняшних торгов демонстрировали разнонаправленную динамику, что не давало поводов для направленного движения в российской валюте. В ходе сессии "быки" в долларе вновь протестировали сопротивление на уровне 64 рубля, однако к вечеру продажи в американской валюте активизировались, в результате чего ей так и не удалось закрепиться выше этого уровня".
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20 ноября 2019 года 19:41
Рубль вечером отыграл потери первой половины дня благодаря дорожающей нефти и почти не меняется к доллару и евро
Москва. 20 ноября. Доллар и евро слегка повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отыграл значительную часть потерь первой половины дня к бивалютной корзине благодаря возобновлению уверенного роста цен на нефть. читать дальше
.20 ноября 2019 года 19:17
Рынок акций РФ в среду просел вместе с миром из-за сомнений в торговой сделке США-КНР, Газпром лидировал по оборотам
Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ в среду просел вместе с мировыми фондовыми площадками из-за сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем на фоне напряженной ситуации в Гонконге, отскок нефти вверх на статистике Минэнерго США сгладил вечером негативные настроения; оборот по бумагам "Газпрома" на новостях достиг максимума с начала июня. читать дальше
.20 ноября 2019 года 18:50
Москва. 20 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь умеренно подросли благодаря ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного повышения котировок отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
.20 ноября 2019 года 18:35
В среду российский фондовый рынок понес умеренные потери на противоречивом внешнем фоне - Промсвязьбанк
В среду российский фондовый рынок понес умеренные потери на противоречивом внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. С одной стороны, поддержку нашим бумагам оказывало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки... читать дальше
.20 ноября 2019 года 17:53
Слабые данные по экономике Китая говорят о вероятности снижения базовой ставки кредитования - Julius Baer
Данные по экономике Китая за октябрь, опубликованные на прошлой неделе, оказались лишь немного ниже ожиданий и показателей сентября, говорится в комметарии главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Темпы роста объемов промышленного производства, которые составили 5,8% в... читать дальше
.20 ноября 2019 года 17:14
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 25 б.п. до уровня 6,25% по итогам заседания в декабре приближается к 50%, сообщается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Последние заявления главы Банка России позволяют ожидать повторения октябрьского сценария (но с более... читать дальше
.20 ноября 2019 года 16:30
Ожидания дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ сдерживают ослабление рубля на негативном внешнем фоне - "Открытие Брокер"
Усиление ожиданий дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ сдерживает ослабление рубля на негативном внешнем фоне, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль слабел на фоне роста рисков срыва торговых переговоров США и КНР. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3915 рублей.... читать дальше
.20 ноября 2019 года 16:10
оссийский рынок акций пока может удержаться от падения за счёт внутренних новостей. МЭР отмечает, что рост экономики усилился в октябре до 2,2%. Соответственно, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, можно говорить, что торговая война пока не оказывает существенного влияния на... читать дальше
.20 ноября 2019 года 15:46
Промсвязьбанк рекомендует открывать длинные позиции в обыкновенных акциях "Татнефти" с целью в районе 880 рублей
Промсвязьбанк рекомендует открывать длинные позиции в обыкновенных акциях "Татнефти" с целью в районе 880 рублей, говорится в обзоре. После продолжительного роста в рамках 2017-2018 годов с октября 2018 года обыкновенные акции "Татнефти" перешли в коррекционное снижение, в ходе которого... читать дальше
.20 ноября 2019 года 15:39
Москва. 20 ноября. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса к рисковым активам и на негативной динамике валют emerging markets, что обусловлено снижением вероятности скорого разрешения торговых споров между США и Китаем. читать дальше
.20 ноября 2019 года 15:14
Продажи на зарубежных рынках предупреждают о рисках развития снижения и на рынке акций РФ - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды отступили от минимумов дня и продолжали движение между ближайшими поддержками и сопротивлениями (2900-2950 и 1430-1455 пунктов соответственно). На данный момент мировой негатив на отечественных площадках нивелируется корпоративными историями, но... читать дальше
.20 ноября 2019 года 14:50
Энергетический сектор остается одним из наиболее слабых сегментов американского рынка высокодоходных облигаций - Julius Baer
Политическая неопределенность оказывает давление на перспективы экономического роста и заставляет центробанки проводить гибкую политику, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Глобальный рынок облигаций остается подвержен... читать дальше
.20 ноября 2019 года 13:30
Рубль имеет потенциал к возврату до уровней 64,5-65 руб./$ к концу текущего года - Банк "Санкт-Петербург"
Аналитики банка "Санкт-Петербург" полагают, что рубль имеет потенциал к возврату до уровней 64,5-65 руб./$ к концу текущего года, говорится в обзоре банка. "Рубль на фоне внешнего негатива ослаб к доллару, курс превысил 64 руб./$. Локальную поддержку оказывает налоговый период - в следующий... читать дальше
.20 ноября 2019 года 12:59
Ставка купона нового выпуска облигаций "Черкизово" по итогам размещения может составить 7,15% годовых - Уралсиб
Группа «Черкизово» возвращается на рынок рублевого долга и в среду проведет букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-02, размещение состоится вблизи ставки купона 7,15% годовых, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Планируется, что объем размещения составит от 5 до 10 млрд руб. Срок... читать дальше
.20 ноября 2019 года 12:30
апасы нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти "бодрят" биржевые котировки и делают торги по нефти активными. Brent пытается остаться на поддержке $60 за баррель, но это поддержка лишь психологическая, отмечает в своем комментарии аналитик ГК "ФИНАМ" Юлия Афанасьева. Более сильный... читать дальше
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