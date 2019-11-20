Сохраняются возможности для отступления пары USD/RUB в район 63,5 рубля - Промсвязьбанк

Сохраняются возможности для отступления пары USD/RUB в район 63,5 рубля, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, торгуясь чуть ниже 64 рублей, евро прибавил 0,1%, поднявшись в район 70,8 рубля.

"Если в первые дни недели рубль игнорировал негативную динамику на рынке энергоносителей, то сегодня игроки не обратили внимания на восстановление цен на нефть, - комментирует Богдан Зварич. - При этом валюты развивающихся рынков в рамках сегодняшних торгов демонстрировали разнонаправленную динамику, что не давало поводов для направленного движения в российской валюте. В ходе сессии "быки" в долларе вновь протестировали сопротивление на уровне 64 рубля, однако к вечеру продажи в американской валюте активизировались, в результате чего ей так и не удалось закрепиться выше этого уровня".