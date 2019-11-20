В среду российский фондовый рынок понес умеренные потери на противоречивом внешнем фоне - Промсвязьбанк

В среду российский фондовый рынок понес умеренные потери на противоречивом внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

С одной стороны, поддержку нашим бумагам оказывало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 1%, торгуясь в районе 61,5 доллара за баррель. С другой, давление на наши акции оказывала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,2% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18:15 мск индекс Мосбиржи потерял 0,4%, отступив в район 2930 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Аэрофлота, Распадской и ТГК-1, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка торговались бумаги Московской биржи и МРСК ЦП, рост которых составил 2,7% и 2,2% соответственно.

"Ситуация на графике индекса Мосбиржи не изменилась - продолжается консолидация над локальной поддержкой, расположенной на уровне 2920 пунктов. "Медведи" сегодня в очередной раз предприняли попытку пробить эту отметку, однако рынку хватило сил для удержания позиций над ней. Отметим, что данный уровень выступает лишь локальной поддержкой и, с технической точки зрения, пока слаб. Более существенную техническую поддержку рынку может оказать уровень 2840 пунктов. При этом текущая картина, даже в случае возможного дальнейшего отступления вниз, пока укладывается в рамки коррекции после сильной волны роста и установления исторических максимумов", - комментирует эксперт Промсвязьбанка.