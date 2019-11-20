Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре близка к 50% - БКС

Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 25 б.п. до уровня 6,25% по итогам заседания в декабре приближается к 50%, сообщается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Последние заявления главы Банка России позволяют ожидать повторения октябрьского сценария (но с более умеренным шагом снижения ставки), однако поддержка данного решения со стороны инфляционной конъюнктуры не столь очевидна.

Эльвира Набиуллина в среду указала на то, что потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сохраняется. Также в комментариях председателя ЦБ присутствует тезис о том, что регулятор будет рассматривать целесообразность снижения ставки на декабрьском заседании. Если следовать логике, в которой Банк России продолжает улучшать коммуникационный канал с рынком, то такие заявления могут быть восприняты как сигнал регулятора о повышении своей готовности к снижению ставки в декабре, полагает эксперт "БКС Премьер".

Тем не менее, очевидно, что последние недельные данные по инфляции могут противопоставляться данным вербальным сигналам ЦБ.

"В настоящий момент Банк России находится в условном "балансе" - необходимость снижения ключевой ставки в декабре пока что не кажется очевидной, - подчеркивает Антон Покатович. - В этих условиях вывести регулятор из "баланса" способна лишь траектория развития инфляционных процессов. Если вектор инфляции будет указывать на то, что рост потребительских цен в конце года окажется под нижней границей прогнозного диапазона ЦБ в 3,2-3,7%, то это станет для монетарных властей мощным стимулом для еще одного (декабрьского) снижения ставки".

В свою очередь, последние недельные данные, по мнению аналитика "БКС Премьер", по инфляции указывают на то, что рост потребительских цен ускоряется - до 0,11% против 0,04% неделей ранее. Если в третьей декаде ноября темпы роста вновь не вернутся на околонулевые отметки, то по итогам ноября инфляция замедлится до уровней, близких к 3,6% г/г, а в конце года темпы роста потребительских цен останутся в прогнозном диапазоне ЦБ. "Попадание" инфляции по итогам года в данный прогнозный диапазон, по нашим оценкам, позволит регулятору на время воздержаться от снижения ключевой ставки.

В результате, учитывая последние заявления Набиуллиной и данные недельной инфляции, мы полагаем, что место для интриги на декабрьском заседании по ставке все еще сохраняется.

"Что касается краткосрочной перспективы ближайших недель, то долговой рынок может реализовать попытку для еще одной фазы умеренного роста на фоне вербальных интервенций со стороны ЦБ, - полагает Антон Покатович. - Заметим, что, по нашим оценкам, шансы на более активной рост долгового рынка и, соответственно, более заметную поддержку рубля также остаются. Их реализация во многом будет зависеть от настроений рынка в ближайшие две недели, а именно - "заложатся" ли инвесторы на еще одно снижение ключевой ставки в декабре".

В перспективе до конца этой недели главный аналитик "БКС Премьер" ожидает, что рубль сохранит умеренную склонность к ослаблению - рост оптимизма в плоскости торговых переговоров США и Китая поставлен на паузу. Ноябрьская налоговая поддержка также вряд ли позволит курсу рублевой валюты продемонстрировать значительное укрепление. Эксперт ожидает движения рубля в диапазоне 63,8-64,4 до конца недели.