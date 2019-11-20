Ожидания дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ сдерживают ослабление рубля на негативном внешнем фоне - "Открытие Брокер"

Усиление ожиданий дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ сдерживает ослабление рубля на негативном внешнем фоне, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль слабел на фоне роста рисков срыва торговых переговоров США и КНР.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3915 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,65%, недельная - 6,68%, а месячная - 6,73%.

Минфин провёл аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года. Было реализовано бумаг на сумму 31,104 млрд рублей по номиналу при спросе 61,002 млрд рублей по номиналу.

В рамках форума "Россия зовёт" Минфин и МЭР в лице своих руководителей озвучивают прогнозы того, что к концу года инфляция может упасть до 3%, а в начале года ниже 3%. "Соответственно, это усиливает ожидания дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. Ожидания этого сдерживают ослабление рубля на негативном внешнем фоне", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.