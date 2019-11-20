Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на снижении интереса инвесторов к рисковым активам

Москва. 20 ноября. Доллар и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса к рисковым активам и на негативной динамике валют emerging markets, что обусловлено снижением вероятности скорого разрешения торговых споров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,75 руб./EUR1, подорожав на 6,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,73 копейки - до 67,03 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 ноября на 24,83 копейки, до 64,0213 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,38 копейки, до 70,8524 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах. Участники рынка проявляют осторожность в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем, осложнения в ходе которых были вызваны поддержкой, которую американские конгрессмены выразили протестующим в Гонконге. В настоящее время, согласно сообщениям СМИ, стороны продолжают обсуждать вопрос отмены пошлин.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если Вашингтон и Пекин не достигнут договоренностей по торговле. "Если мы не заключим сделку с Китаем, я просто повышу пошлины еще больше", - заявил Трамп на заседании своей администрации. "Китай будет вынужден заключить такую сделку, которая нравится мне. Если они этого не сделают, то вопрос закрыт", - добавил американский лидер.

Китай требует от США немедленной отмены всех пошлин, введенных после мая, а затем постепенной отмены пошлин, введенных до этого, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, в Вашингтоне продолжаются внутренние дебаты по этому вопросу.

Тем временем Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта он должен поступить на подпись президенту США. Как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, пока не ясно, подпишет ли такой документ Трамп, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Источники прогнозируют напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что если Трамп его подпишет, это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле.

МИД КНР уже назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

По словам аналитика Sberbank Investment Research Коула Эйксона, американские законодатели ставят под вопрос перспективы торгового соглашения между США и КНР, так как после того, как законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении чиновников, причастных к нарушению прав человека в Гонконге, одобрен квалифицированным большинством в обеих палатах Конгресса (что исключает возможность президентского вето), Дональду Трампу будет очень трудно помешать его вступлению в силу.

"Такое развитие событий в целом было ожидаемым, однако одобренный членами нижней палаты и сенаторами документ ставит под вопрос перспективы "первой фазы" американо-китайского торгового соглашения в 2019 году. Более того, вице-президент США Майк Пенс вчера вечером отметил, что любые договоренности с Пекином будут затруднены, если власти КНР применят насилие к протестующим жителям Гонконга", - отметил Эйксон.

"Внешний фон на торгах вторника складывается не в пользу рубля. Российская валюта остается вблизи отметки 63,9 в паре с долларом и 70,7 в паре с евро. Слабые данные по японскому экспорту, очередные угрозы со стороны Трампа о повышении тарифов в отсутствие торговой сделки, давление на нефтяные цены и законопроект Сената США по ситуации в Гонконге снижают аппетит к риску. Рубль на этом фоне оказался под умеренным давлением после весьма спокойных торгов в начале недели", - говорит аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Трейдеры также ждут протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет опубликован вечером в среду (22:МСК).

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков.

"Мы добились необходимой корректировки, по крайней мере сейчас", - сказал Уильямс в ходе выступления на конференции, организованной Ассоциацией индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA). По мнению Уильямса, американская экономика продолжит расти, и монетарная политика в США будет меняться под воздействием экономической ситуации.

Цены на нефть эталонных марок после утреннего повышения перешли к росту, но продолжают оставаться вблизи двухнедельных минимумов на фоне признаков увеличения запасов сырья в США. При этом инвесторы продолжают отслеживать новости, связанные с торговыми переговорами США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 0,66%, до $61,31 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,56% - до $55,66 за баррель.

По итогам торгов во вторник Brent опустилась на 2,45%, до $60,91 за баррель, WTI - на 3,23%, до $55,21 за баррель.

Давление на котировки во вторник оказали сообщения СМИ о том, что Россия, вероятно, не намерена поддерживать более глубокое ограничение добычи нефти. По информации Reuters, Россия, возможно, поддержит продление действующих ограничений на добычу нефти, чтобы поддержать Саудовскую Аравию в ходе встречи представителей нефтедобывающих стран в Вене 5 декабря. В то же время Россия вряд ли согласится усилить сокращение добычи, отметили источники агентства.

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на рост запасов на 1,5 млн баррелей.

"Цены на нефть проторговывают уровень $61 за баррель, реагируя на отсутствие подвижек в части торговых переговоров США-КНР, а также спекуляций на тему предстоящего саммита ОПЕК+, который обещает быть трудным, что усиливает опасения перехода рынка нефти в состояние избытка предложения. Статистика от API также сыграла в минус. Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США, если они выйдут хуже ожиданий, ждем перехода нефти в диапазон $58-60 за баррель Brent", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались в среду на отметках предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок сохранились на уровнях 6,65% и 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.