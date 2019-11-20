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20 ноября 2019 года 16:10

Рынок акций пока может удержаться от падения за счёт внутренних новостей - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций пока может удержаться от падения за счёт внутренних новостей. МЭР отмечает, что рост экономики усилился в октябре до 2,2%. Соответственно, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, можно говорить, что торговая война пока не оказывает существенного влияния на доходы российских компаний. Корпоративные отчёты также преимущественно говорят о росте прибыли отечественных компаний.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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