Промсвязьбанк рекомендует открывать длинные позиции в обыкновенных акциях "Татнефти" с целью в районе 880 рублей, говорится в обзоре.

После продолжительного роста в рамках 2017-2018 годов с октября 2018 года обыкновенные акции "Татнефти" перешли в коррекционное снижение, в ходе которого сформировался среднесрочный нисходящий канал, в котором акция провела более года. В начале ноября 2019 года бумага пробила верхнюю границу этого канала и в текущий момент тестирует ее сверху. Тестирование пройденного тренда сверху, подтверждает его пробой и говорит в пользу продолжения волны роста, начатой в октябре.

"Рекомендуем открывать длинные позиции в обыкновенных акциях "Татнефти" с целью в районе 880 рублей. Рекомендуемый объем позиции - 10% от портфеля, "стоп" - на уровне 740 рублей. Отметим, что, с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по обыкновенным акциям "Татнефти" находится в районе 846 рублей", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.