Энергетический сектор остается одним из наиболее слабых сегментов американского рынка высокодоходных облигаций - Julius Baer

Политическая неопределенность оказывает давление на перспективы экономического роста и заставляет центробанки проводить гибкую политику, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Глобальный рынок облигаций остается подвержен влиянию политических новостей. Первые теледебаты в предвыборной кампании в Великобритании напомнили рынкам о риске Brexit, в то время как Сенат США единогласно одобрил законопроект в поддержку протестов в Гонконге, что может негативно повлиять на перспективы заключения торгового соглашения между США и Китаем.

Несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, котировки нефти снизились, и цена барреля WTI опустилась до 55,15 долл. США. "Более низкие цены на нефть наносят ущерб эмитентам в энергетическом секторе, поскольку средний спред облигаций спекулятивного уровня в этом сегменте повысился до 7,74% с 7,5% неделю назад и 5,1% в апреле текущего года, - подчеркивает Маркус Алленшпах. - Энергетический сектор остается одним из наиболее слабых секторов американского рынка высокодоходных облигаций, однако спреды также увеличиваются для ритейлеров, после недавних предупреждений о прибыли на фондовом рынке. В то же время, ситуация с доступностью ликвидных средств ухудшается раньше, чем ожидалось, поскольку большинство участников рынка помнят проблемы в декабре 2018 года и хотят пораньше подвести итоги года".