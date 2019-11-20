Если Brent "пробьет" уровень $59, то дорога к дальнейшему снижению будет открыта - ГК "ФИНАМ"

Запасы нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти "бодрят" биржевые котировки и делают торги по нефти активными. Brent пытается остаться на поддержке $60 за баррель, но это поддержка лишь психологическая, отмечает в своем комментарии аналитик ГК "ФИНАМ" Юлия Афанасьева. Более сильный уровень в районе $61 (восходящий тренд осени) нефть уже оставила. Теперь "медведям" остается добить поддержку на уровне $59 и дорога к снижению открыта, считает специалист ГК "ФИНАМ".