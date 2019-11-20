Ставка купона нового выпуска облигаций "Черкизово" по итогам размещения может составить 7,15% годовых - Уралсиб

Группа «Черкизово» возвращается на рынок рублевого долга и в среду проведет букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-02, размещение состоится вблизи ставки купона 7,15% годовых, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

Планируется, что объем размещения составит от 5 до 10 млрд руб. Срок обращения – 3,5 года, оферты не предусмотрено. Ориентир ставки купона (ежеквартальный) установлен в диапазоне 7,45–7,60% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,66– 7,82% годовых и предполагает премию к кривой ОФЗ порядка 160–175 б.п.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций серии БО-001Р-01, который был продан в октябре 2015 г. на срок три года под ставку купона 12,5% годовых. На вторичном рынке выпуск низколиквиден, к тому же он короткий, отмечается в обзоре "Уралсиба".

"В потребительском секторе в последнее время не было размещений эмитентов, близко схожих с Черкизово. В ритейле, который тоже имеет прямое отношение к потребительской активности, можно вспомнить недавний выпуск Ленты (ВВ-/-/ВВ). Так, в начале ноября вышли на торги облигации БО-001Р-03 на 10 млрд руб., которые были проданы со ставкой купона 6,8% годовых на срок до оферты через три года. Однако мы сочли выпуск Ленты переоцененным, учитывая финансовые метрики эмитента. Магнит (ВВ//-) недавно разместил бумагу на 2,5 года под ставку купона 6,9% годовых. Мы полагаем, что с учетом вышесказанного ориентир Черкизово выглядит высоким: мы ждем его понижения и формирования книги заявок вблизи ставки купона 7,15% годовых, что будет означать премию к ОФЗ около 130 б.п., вполне адекватно, на наш взгляд", - отмечают аналитики "Уралсиба" Константин Белов и Ольга Стерина.