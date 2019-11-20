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Главная / Мнения аналитиков / Скорее всего, выпуск ОФЗ 24020 на аукционе Минфина будет доразмещен полностью, предпосылок для дисконта нет - Уралсиб
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20 ноября 2019 года 11:53
Скорее всего, выпуск ОФЗ 24020 на аукционе Минфина будет доразмещен полностью, предпосылок для дисконта нет - Уралсиб
На аукционе Минфина в среду предложен доступный для размещения остаток ОФЗ 24020 с погашением в июле 2022 г., то есть облигации на 31 млрд руб., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В ходе предыдущего аукциона по ОФЗ 24020, который состоялся 30 октября, при спросе в размере 59 млрд руб. удалось продать бумаг на 33,3 млрд руб., так что велики шансы, что выпуск будет доразмещен полностью. "Предыдущий аукцион прошел по уровню вторичного рынка (с ценой отсечения 100,25% от номинала), сегодня предпосылок для дисконта мы не наблюдаем. Во вторник вечером выпуск торговался в районе 100,3% от номинала", - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина.
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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