Рынок акций РФ утром просел вслед за миром из-за сомнений в сделке США-КНР, растут золотодобытчики

Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ утром в среду просел по индексам на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем на фоне напряженной ситуации в Гонконге; выросли бумаги золотодобывающих компаний, выступающих в качестве защитных активов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2919,65 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1435,35 пункта (-1,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 64,1 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,9% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%).

Начальник департамента 816 "Газпрома" Александр Иванников сообщил журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", что правление "Газпрома" рассмотрит новую дивидендную политику 5 декабря.

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,2% и +0,6% "префы").

В США индексы во вторник снизились на фоне разочаровывающих отчетов компаний и сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем, исключение составил индекс Nasdaq, который достиг нового рекорда закрытия торгов благодаря росту акций технологических компаний.

Как передал телеканал CNBC в понедельник со ссылкой на источник в правительстве КНР, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины.

Экономический советник Белого дома Гэри Кон сказал в интервью CNBC в понедельник вечером, что дополнительные пошлины на китайские товары, запланированные на 15 декабря, скорее всего, будут введены, если торговая сделка с Китаем не будет заключена к этому моменту.

Тем временем министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чипмейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) на фоне публикации статданных из Японии, указавших на самое существенное снижение экспорта в стране за три года.

Давление на рынки региона также оказала новость о том, что Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге.

Экспорт в Японии сократился на 9,2% в октябре в годовом выражении, при этом поставки резко снизились в Китай, Южную Корею и США, показали официальные статданные.

Тем временем Сенат Конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Источники прогнозируют напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что если Трамп его подпишет, то это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле.

Как сообщалось, участники протестов в Гонконге готовятся вновь выйти на улицы в среду на очередную акцию и парализовать движение городского транспорта. По данным западных СМИ, больницы в Гонконге переполнены получившими травмы в результате столкновений участниками протестов с полицией на территории кампуса Политехнического университета.

Трейдеры в среду ждут публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков.

Нефть в среду также дешевеет на фоне признаков увеличения запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 19 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $60,58 за баррель (-0,5% и -2,5% накануне), январская цена WTI - $55,16 за баррель (-0,3% и -3,2% во вторник).

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей. API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду в 18:30 МСК, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на рост запасов на 1,5 млн баррелей.

Давление на котировки во вторник оказали сообщения СМИ о том, что Россия, вероятно, не намерена поддерживать более глубокое ограничение добычи нефти.

По информации Reuters, Россия, вероятно, поддержит продление действующих ограничений на добычу нефти, чтобы поддержать Саудовскую Аравию, в ходе встречи представителей нефтедобывающих стран в Вене 5 декабря. В то же время Россия вряд ли согласится усилить сокращение добычи, отметили источники агентства.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, сомнения по поводу торгового соглашения между США и КНР остаются. Приближается 15 декабря, а США пока не отменили планируемое повышение пошлин.

Президент США Трамп в очередной раз продемонстрировал свою непредсказуемость, пригрозив повышением тарифов, если Пекин и Вашингтон не заключат торговую сделку. Народный банк Китая снизил свои долгосрочные ставки для премиальных заемщиков на 5 базисных пунктов - до 4,15% на год и 4,8% на пять лет соответственно. Однако данное действие лишь удержало рынок от более активных распродаж. Дополнительным поводом для негативных настроений стал законопроект о ситуации в Гонконге, который одобрил американский Сенат. Законопроект призван наложить ограничения на ряд официальных лиц, ответственных за подавление протестов, а также на особые торговые отношения Гонконга и США. Ранее схожий документ был одобрен в Конгрессе. Естественно, что Пекин ответил угрозами принять контрмеры. Япония дополнила серую картину дня негативной статистикой по внешней торговле.

В итоге рынок акций оказался под давлением негативного внешнего фона: торговые переговоры США-КНР под угрозой срыва, США наращивают политическое давление на Китай, нефть дешевеет на рисках эскалации торговой войны и роста запасов в США, констатирует Кочетков.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, высокие котировки нефти могут искусственно поддерживаться саудовскими властями, которые выводят на IPO свою крупнейшую госкомпанию Saudi Aramco. Возможно, что эта поддержка завершилась во вторник, когда Brent откатилась ниже $62, а затем пробила и $61. Сильной поддержкой для котировок сырья является район $60 за баррель, откуда контракты можно аккуратно покупать.

В американском Сенате планируется обсуждение 12 законопроектов о санкциях в отношении России. Вряд ли самые жесткие из них даже лягут на стол Трампа, но негативная риторика сенаторов может спровоцировать еще одну волну снижения российских акций и рубля.

Если внешний фон не улучшится, то индекс МосБиржи вновь уйдет в район поддержки 2910-2920 пунктов. Если такой сценарий реализуется, то падение стоит использовать для наращивания "лонгов" с целью до конца года. Наиболее перспективными выглядят акции "Газпрома", "Норникеля" и "ЛУКОЙЛа". Но торопиться с покупками не стоит, падение рынка ниже 2900 пунктов исключать нельзя, считает Антонов.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, вторая половина недели представляет больший интерес - в среду будут опубликованы протоколы октябрьского заседания Федрезерва, в четверг - протоколы заседания ЕЦБ, а в пятницу будут представлены предварительные индексы деловой активности в ЕС и США.

Ключевой темой на рынках пока остается вопрос торговых отношений США-Китай. Президент США Трамп заявил во вторник, что повысит импортные пошлины для Китая, если китайские власти не заключат торговое соглашение первой фазы. Переговоры между сторонами продолжаются, и согласно комментариям в СМИ, основой для соглашения должны стать те предварительные договоренности, которые были сорваны в мае этого года. При этом Китай настаивает на том, что все тарифы, которые вступили в силу после мая, должны быть отменены, но насколько американские власти готовы снять уже действующие ограничения - пока открытый вопрос.

Не способствует улучшению отношений между странами и ситуация в Гонконге. Сенат США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге", в соответствии с которым госсекретарь США должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать Конгрессу о том, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле с США. Теперь документ направлен в Палату представителей, и в случае согласования текста обеими палатами Конгресса законопроект поступит на подпись Трампу.

Локальное ухудшение настроений на глобальных рынках и коррекция нефтяных котировок могут затруднить дальнейшее восстановление индекса МосБиржи, поэтому в базовом сценарии можно ориентироваться на середину диапазона 2900-2950 пунктов. Из корпоративных событий интерес представляют финотчеты по МСФО за третий квартал "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) и Qiwi (MOEX: QIWI).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,6%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,7%).

Просели акции "Трубной металлургической компании" (-0,9%). Группа ТМК в третьем квартале 2019 года сократила скорректированную EBITDA по МСФО на 29% по сравнению со вторым кварталом, до $139 млн, сообщила компания. Аналитики прогнозировали данный показатель на отметке $154 млн (падение на 21%).

Выручка ТМК в прошлом квартале понизилась на 16%, до $1,102 млрд. Согласно консенсус-прогнозу, подготовленному "Интерфаксом", выручка в прошлом квартале составила $1,16 млрд (падение на 11%).

Выросли бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+12,5%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,1%), ADR Qiwi (+3,9%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,457 млрд рублей (из них 1,87 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 0,992 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).