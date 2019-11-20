В российские гособлигации пришли покупатели, доходности снизились на 4-5 бп вдоль кривой ОФЗ - Росбанк

Во вторник в российские гособлигации - без очевидных, на первый взгляд, причин - пришли покупатели, доходности снизились на 4-5 бп вдоль кривой ОФЗ, сообщается в комментарии росбанка.

Под вечер позитивный настрой в сегменте бумаг с фиксированным купоном был закреплен решением Минфина провести в среду лишь один безлимитный первичный аукцион, в серии 24020 (июл.22) с выплатами, привязанными к RUONIA. По мнению аналитиков Росбанка, текущая цена бумаги до сих пор выглядит непривлекательно, доходность на основе кривой OIS-свопов на ставку RUONIA - с корректировкой на заложенную премию за срочность - составляет 5.8% годовых. Для сравнения, доходность 3-летней серии 26209 (июл.22) с фиксированными купонами равна 5,95%. С другой стороны, эксперты не исключают, что бумага продолжит находить спрос со стороны участников, основная цель которых - управлять собственной ликвидностью.

"Аукционы прошлой недели были полны сюрпризов, - напоминают аналитики Росбанка. - Минфин впервые с декабря 2018 года не нашел приемлемого спроса на бумагу с фиксированным купоном, а затем разместил рекордный объем (40.3 млрд руб.) ОФЗ с индексируемым номиналом. Сегодня сценарий обещает быть схожим, так как спрос на предыдущем аукционе RUONIA-флоатера превышал 59 млрд, а объем размещения составил 33.3 млрд, что говорит о том, что рынок все-таки заинтересован в данной бумаге. Неразмещенный остаток серии 24020 составляет 31,1 млрд, что соответствует необходимому объему недельных заимствований Минфина. При наличии нескольких крупных заявок вполне реально полностью разместить остаток бумаги сегодня в рынок".