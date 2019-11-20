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20 ноября 2019 года 10:43
В российские гособлигации пришли покупатели, доходности снизились на 4-5 бп вдоль кривой ОФЗ - Росбанк
Во вторник в российские гособлигации - без очевидных, на первый взгляд, причин - пришли покупатели, доходности снизились на 4-5 бп вдоль кривой ОФЗ, сообщается в комментарии росбанка. Под вечер позитивный настрой в сегменте бумаг с фиксированным купоном был закреплен решением Минфина провести в среду лишь один безлимитный первичный аукцион, в серии 24020 (июл.22) с выплатами, привязанными к RUONIA. По мнению аналитиков Росбанка, текущая цена бумаги до сих пор выглядит непривлекательно, доходность на основе кривой OIS-свопов на ставку RUONIA - с корректировкой на заложенную премию за срочность - составляет 5.8% годовых. Для сравнения, доходность 3-летней серии 26209 (июл.22) с фиксированными купонами равна 5,95%. С другой стороны, эксперты не исключают, что бумага продолжит находить спрос со стороны участников, основная цель которых - управлять собственной ликвидностью. "Аукционы прошлой недели были полны сюрпризов, - напоминают аналитики Росбанка. - Минфин впервые с декабря 2018 года не нашел приемлемого спроса на бумагу с фиксированным купоном, а затем разместил рекордный объем (40.3 млрд руб.) ОФЗ с индексируемым номиналом. Сегодня сценарий обещает быть схожим, так как спрос на предыдущем аукционе RUONIA-флоатера превышал 59 млрд, а объем размещения составил 33.3 млрд, что говорит о том, что рынок все-таки заинтересован в данной бумаге. Неразмещенный остаток серии 24020 составляет 31,1 млрд, что соответствует необходимому объему недельных заимствований Минфина. При наличии нескольких крупных заявок вполне реально полностью разместить остаток бумаги сегодня в рынок".
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20 ноября 2019 года 14:50
Энергетический сектор остается одним из наиболее слабых сегментов американского рынка высокодоходных облигаций - Julius Baer
Политическая неопределенность оказывает давление на перспективы экономического роста и заставляет центробанки проводить гибкую политику, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Глобальный рынок облигаций остается подвержен... читать дальше
.20 ноября 2019 года 13:30
Рубль имеет потенциал к возврату до уровней 64,5-65 руб./$ к концу текущего года - Банк "Санкт-Петербург"
Аналитики банка "Санкт-Петербург" полагают, что рубль имеет потенциал к возврату до уровней 64,5-65 руб./$ к концу текущего года, говорится в обзоре банка. "Рубль на фоне внешнего негатива ослаб к доллару, курс превысил 64 руб./$. Локальную поддержку оказывает налоговый период - в следующий... читать дальше
.20 ноября 2019 года 12:59
Ставка купона нового выпуска облигаций "Черкизово" по итогам размещения может составить 7,15% годовых - Уралсиб
Группа «Черкизово» возвращается на рынок рублевого долга и в среду проведет букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-02, размещение состоится вблизи ставки купона 7,15% годовых, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Планируется, что объем размещения составит от 5 до 10 млрд руб. Срок... читать дальше
.20 ноября 2019 года 12:30
апасы нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти "бодрят" биржевые котировки и делают торги по нефти активными. Brent пытается остаться на поддержке $60 за баррель, но это поддержка лишь психологическая, отмечает в своем комментарии аналитик ГК "ФИНАМ" Юлия Афанасьева. Более сильный... читать дальше
.20 ноября 2019 года 11:53
Скорее всего, выпуск ОФЗ 24020 на аукционе Минфина будет доразмещен полностью, предпосылок для дисконта нет - Уралсиб
На аукционе Минфина в среду предложен доступный для размещения остаток ОФЗ 24020 с погашением в июле 2022 г., то есть облигации на 31 млрд руб., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В ходе предыдущего аукциона по ОФЗ 24020, который состоялся 30 октября, при спросе в размере 59 млрд руб.... читать дальше
.20 ноября 2019 года 11:39
Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ утром в среду просел по индексам на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем на фоне напряженной ситуации в Гонконге; выросли бумаги золотодобывающих компаний, выступающих в качестве защитных активов. читать дальше
.20 ноября 2019 года 11:13
На старте торгов среды внешний фон складывается не в пользу рубля, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Российская валюта остается вблизи отметки 63,9 в паре с долларом и 70,7 в паре с евро. Слабые данные по японскому экспорту (падение на 9,2% г/г в октябре против снижения на 5,2% г/г в сентябре),... читать дальше
.20 ноября 2019 года 10:58
а фоне ухудшения настроений на глобальных площадках цены на нефть в среду рискуют остаться под умеренным давлением, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне резко снизились более чем на 3% на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам и сообщений о неготовности России... читать дальше
.20 ноября 2019 года 10:25
ез внешних новостей рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 63,60-64,20/USD, предполагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. При этом чем дольше будет продолжатся эта "стабильность", тем выше будут шансы на последующий рост рубля ближе к датам налоговых выплат, ведь экспортерам не... читать дальше
.20 ноября 2019 года 10:25
Москва. 20 ноября. Доллар и евро незначительно дорожают на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне небольшой негативной динамики валют emerging markets, определяющее влияние на которые продолжает оказывать ожидание новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем. читать дальше
.20 ноября 2019 года 10:18
При выходе данных от Минэнерго США хуже ожиданий нефть перейдет в диапазон 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк
В среду в фокусе данные от Минэнерго США, если они выйдут хуже ожиданий, вероятен переход нефти в диапазон 58-60 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Цены на нефть проторговывают уровень 61 долл./барр., реагируя на отсутствие подвижек в части... читать дальше
.20 ноября 2019 года 09:59
Москва. 20 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.20 ноября 2019 года 09:58
ьючерсы на Brent по итогам сессии вторника пробили нижнюю границу торгового диапазона $61,5-63 за баррель, в рамках которого котировки торговались с 4 ноября. При улучшении сентимента привлекательные цены могут заинтересовать покупателей, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь... читать дальше
.20 ноября 2019 года 09:53
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для некоторого спада индекса Мосбиржи в момент открытия, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". "Во вторник локальный рынок акций выглядел заметно сильнее, чем можно... читать дальше
.20 ноября 2019 года 09:46
В среду рынок акций РФ, по мнению аналитиков, начнет торговую сессию в "красной зоне". читать дальше
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