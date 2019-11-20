Без внешних новостей рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 63,60-64,20/USD - РФПИ

Без внешних новостей рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 63,60-64,20/USD, предполагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. При этом чем дольше будет продолжатся эта "стабильность", тем выше будут шансы на последующий рост рубля ближе к датам налоговых выплат, ведь экспортерам не останется иного выхода как продавать "в рынок" по текущим ценам.