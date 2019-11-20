При выходе данных от Минэнерго США хуже ожиданий нефть перейдет в диапазон 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк

В среду в фокусе данные от Минэнерго США, если они выйдут хуже ожиданий, вероятен переход нефти в диапазон 58-60 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

Цены на нефть проторговывают уровень 61 долл./барр., реагируя на отсутствие подвижек в части торговых переговоров США-КНР, а также спекуляций на тему предстоящего саммита ОПЕК+, который обещает быть трудным, что усиливает опасения перехода рынка нефти в состояние избытка предложения, отмечает эксперт банка.

Статистика от API также сыграла в минус: запасы сырой нефти выросли на 6 млн барр., бензинов – на 3,4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2,2 млн барр.