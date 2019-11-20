Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок преимущественно снизился по итогам торгов во вторник, индексы Dow и S&P отступили от рекордных значений на фоне разочаровывающих отчетов компаний и сомнений относительно торговой сделки между США и Китаем. Индекс Nasdaq достиг нового рекорда закрытия благодаря росту акций технологических компаний.

Участники рынка продолжают отслеживать новости, связанные с ходом торговых переговоров двух стран. Как передал телеканал CNBC в понедельник со ссылкой на источник в правительстве КНР, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины. Экономический советник Белого дома Гэри Кон сказал в интервью CNBC в понедельник вечером, что дополнительные пошлины на китайские товары, запланированные на 15 декабря, скорее всего, будут введены, если торговая сделка с Китаем не будет заключена к этому моменту.

Трейдеры также ждут протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет опубликован в среду. Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков. "Мы добились необходимой корректировки, по крайней мере, сейчас", - сказал Уильямс в ходе выступления на конференции, организованной Ассоциацией индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA). По мнению Уильямса, американская экономика продолжит расти, и монетарная политика в США будет меняться под воздействием экономической ситуации.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду на фоне публикации статданных из Японии, указавших на самое существенное снижение экспорта в стране за три года. Экспорт в Японии сократился на 9,2% в октябре в годовом выражении, при этом поставки резко снизились в Китай, Южную Корею и США, показали официальные статданные. Давление на рынки региона также оказала новость о том, что Сенат Конгресса США принял законопроект по ситуации в Гонконге. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,62%, южнокорейский KOSPI - на 0,22%, гонконгский Hang Seng - на 0,67%, китайский Shanghai Composite - на 0,52%.

Сенат Конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Документ направлен в Палату представителей Конгресса, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу. Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров. В то же время, как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, пока не ясно, подпишет ли такой документ Трамп, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в среду, удерживаясь вблизи двухнедельных минимумов на фоне признаков увеличения запасов сырья в США, при этом инвесторы продолжают отслеживать новости, связанные с торговыми переговорами США и Китая. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $60,72 за баррель, что на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов опустилась на 2,45%, до $60,91 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,16% - до $55,26 за баррель.

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет опубликован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на рост запасов на 1,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,628 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,236 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 ноября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,03% и составил 108,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 647,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,26%), "Транснефть-001P-08" (+0,21%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-03" (-0,2%), "АФК Система-1Р-09" (-0,1%) и "РЖД БО-07" (-0,04%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение облигаций серии 002Р-11-USDRUB_RANGE_ACCRUAL номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 67,67% выпуска на 338,346 млн рублей. Сбор заявок на бонды проходил с 1 по 15 ноября. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода. Дата погашения выпуска - 18 мая 2020 года.

ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) полностью разместило 5-летние облигации серии 001Р-01 с 3-летней офертой объемом 5 млрд рублей. Размещение прошло 19 ноября в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Заявки принимались с 10:00 МСК до 13:00 МСК. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,97% годовых.

Кроме того, ПАО "МРСК Центра" приобрело в рамках оферты 5 млн облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. каждая, таким образом, эмитент выкупил весь выпуск. Выпуск 10-летних облигаций объемом 5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2015 года по ставке 11,58% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

ХК "Новотранс" 26 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК соберет заявки на дебютный выпуск облигаций со сроком обращения 5 лет объемом от 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 8,5-9,0% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,77-9,31% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала будут погашены в даты выплат 13-20-го купонов. Купоны квартальные. Техразмещение выпуска запланировано на 4 декабря.

ООО "О'Кей" 27 ноября планирует провести сбор заявок на 5-летние бонды серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,90-8,15% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,14-8,40% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинальной стоимости будут погашены в даты выплат с 13-го по 20-й купоны. Техразмещение выпуска запланировано на 3 декабря.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) планирует провести 28 ноября сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,85-6,95% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,97-7,07% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 3 декабря.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 27-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,8% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

ПАО "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) приобрело в рамках оферты 3,4 млн облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3,4 млн облигаций номиналом 1 тыс. каждая, таким образом, эмитент выкупил весь выпуск. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3,4 млрд рублей в ноябре 2015 года по ставке 12,63% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) приобрело в рамках оферты 1,6 млн облигаций серии БО-02 на 1,6 млрд рублей. В обращении находилось 1,6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила весь выпуск. "МРСК Урала" в конце ноября 2015 года завершила размещение биржевых облигаций серии БО-02 номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 53,33% выпуска на сумму 1,6 млрд рублей. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 11,58% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов. Десятилетние бонды имели 20 полугодовых купонов. По выпуску была предусмотрена 7-летняя оферта. Также эмитент выставил на 19 ноября 2019 года дополнительную оферту по бондам данной серии.