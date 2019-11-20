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20 ноября 2019 года 09:41

Открытие рынка акций может пройти со снижением на 0,2-0,4% - Алор Брокер

В среду весь рост индекса Мосбиржи может сойти на нет, открытие рынка акций может пройти со снижением на 0,2-0,4%, говорится в комментарии Алор Брокер.

Внешний фон перед открытием российских фондовых торгов складывается негативный. Кроме дешевеющей нефти около 0,2% теряют американские фьючерсы, в "красной" зоне находятся и азиатские площадки.

"Все это говорит, что мы откроемся снижением на 0,2-0,4%. Для рублевых активов есть и еще один негативный момент: в американском Сенате планируется обсуждение 12-ти законопроектов о санкциях в отношении России. Вряд ли самые жесткие из них даже лягут на стол Дональда Трампа, но негативная риторика сенаторов может спровоцировать волну снижения отечественных акций. Если внешний фон не улучшится, то индекс Мосбиржи вновь уйдет в район поддержки 2910-2920 пунктов", - указывает Алексей Антонов.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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