Уход пары доллар-рубль выше 64 не вызовет удивления - Алор Брокер

На валютном рынке периодически отмечается локальный спрос на рубли. Скорее всего, он вызван выходом на торги экспортеров, которые закупаются рублями для расчетов с бюджетом по налогам, говорится в комментарии Алор Брокер.

Фундаментально нет поводов для роста российской валюты по крайней мере в ближайшие 2-3 недели. Поэтому, считает аналитик Алексей Антонов, с учетом негативного внешнего фона уход пары доллар-рубль выше 64 не вызовет удивления.