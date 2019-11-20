Если данные от Минэнерго США выйдут хуже ожиданий, можно ждать перехода нефти в диапазон $58-60 - Промсвязьбанк

Цены на нефть проторговывают уровень 61 доллар/баррель, реагируя на отсутствие подвижек в части торговых переговоров США-КНР, а также спекуляций на тему предстоящего саммита ОПЕК+, который обещает быть трудным, что усиливает опасения перехода рынка нефти в состояние избытка предложения, отмечает в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Статистика от API также сыграла в "минус": запасы сырой нефти выросли на 6 млн барр., бензинов - на 3,4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2,2 млн барр.

"Сегодня в фокусе будут данные от Минэнерго США. Если они выйдут хуже ожиданий, ждем перехода нефти в диапазон 58-60 долларов/баррель", - указывает Е. Крылова.