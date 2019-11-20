Утренние прогнозы: начало дня пройдет в "минусе"

В среду рынок акций РФ, по мнению аналитиков, начнет торговую сессию в "красной зоне".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,4%, в районе 2930-2935 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2920, 2910 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации на негативной территории".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Торговые переговоры под угрозой срыва, США наращивают политическое давление на Китай, нефть дешевеет как на рисках эскалации торговой войны, так и роста запасов в США. Российский рынок начнёт день в "минусе".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Откроемся снижением на 0,2-0,4%. Если внешний фон не улучшится, то индекс Мосбиржи вновь уйдет в район поддержки 2910-2920 пунктов".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский) "Локальное ухудшение настроений на глобальных рынках и коррекция нефтяных котировок могут затруднить дальнейшее восстановление индекса Мосбиржи, поэтому в базовом сценарии вновь можно ориентироваться на середину диапазона 2900-2950 пунктов".