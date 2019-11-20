Brent торгуется у $60,7

Американский фондовый рынок преимущественно снизился по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в среду.

Американский фондовый рынок преимущественно снизился по итогам торгов во вторник, при этом индексы Dow и S&P отступили от рекордных значений на фоне разочаровывающих отчетов компаний и сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем. Индекс Nasdaq достиг нового рекорда закрытия благодаря росту акций технологических компаний.

Участники рынка продолжают отслеживать новости, связанные с ходом торговых переговоров двух стран.

Министерство торговли Китая на выходных сообщило о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. В заявлении Минторга отмечалось, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако, как передал телеканал CNBC в понедельник со ссылкой на источник в правительстве, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины.

Экономический советник Белого дома Гэри Кон сказал в интервью CNBC в понедельник вечером, что дополнительные пошлины на китайские товары, запланированные на 15 декабря, скорее всего, будут введены, если торговая сделка с Китаем не будет заключена к этому моменту.

Тем временем министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

Трейдеры также ждут протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет опубликован в среду.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что три снижения базовой процентной ставки, предпринятые ФРС в этом году, вывели денежно-кредитную политику на "хорошие позиции" для поддержки экономического роста в условиях ослабления мировой экономики и геополитических рисков.

"Мы добились необходимой корректировки, по крайней мере, сейчас", - сказал Уильямс в ходе выступления на конференции, организованной Ассоциацией индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA).

По мнению Уильямса, американская экономика продолжит расти, и монетарная политика в США будет меняться под воздействием экономической ситуации.

Статданные, обнародованные во вторник, показали, что число домов, строительство которых было начато в США в октябре 2019 года, увеличилось на 3,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,314 млн домов в пересчете на годовые темпы. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек в сентябре на 5,1% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,32 млн домов.

Количество выданных в октябре разрешений на строительство новых домов в США увеличилось на 5% относительно предыдущего месяца, до 1,461 млн в пересчете на годовые темпы - максимума с мая 2007 года. Аналитики ожидали сокращения на 0,4%, до 1,385 млн.

Акции Home Depot Inc., крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, подешевели на 5,4% после того, как компания зафиксировала снижение прибыли на 3% в третьем финансовом квартале и ухудшила прогноз продаж на текущий фингод.

Цена бумаг продуктового ритейлера Kohl's рухнула на 19,5%, так как его сопоставимые продажи не оправдали ожиданий, и компания понизила прогноз прибыли на текущий год.

Бумаги производителя медицинских товаров Medtronic Plc потеряли 0,2%, несмотря на то, что прибыль компании превзошла ожидания во втором финансовом квартале и она повысила годовой прогноз прибыли.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в ходе торгов в среду на фоне публикации статданных из Японии, указавших на самое существенное снижение экспорта в стране за три года.

Давление на рынки региона также оказала новость о том, что Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,75%, южнокорейский KOSPI - на 0,22%, гонконгский Hang Seng - на 0,67%, китайский Shanghai Composite - на 0,52%.

Экспорт в Японии сократился на 9,2% в октябре в годовом выражении, при этом поставки резко снизились в Китай, Южную Корею и США, показали официальные статданные.

Тем временем Сенат Конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта, он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров. В то же время, как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, пока не ясно, подпишет ли такой документ Трамп, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Источники прогнозируют напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что, если Трамп его подпишет, это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле.

Как сообщалось, участники протестов в Гонконге готовятся вновь выйти на улицы в среду на очередную акцию и парализовать движение городского транспорта. По данным западных СМИ, больницы в Гонконге переполнены получившими травмы в результате столкновений участников протестов с полицией на территории кампуса Политехнического университета.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,35% под давлением энергетического и финансового сектора. Акции банков дешевеют на новостях о том, что регуляторы подозревают банк Westpac в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег. Бумаги банка снижаются на

В Японии дешевеют акции Mitsui OSK Lines (-3,4%), SoftBank (-0,8%) и Toyota (-1,1%). В Гонконге снижаются Wharf Real (-1,6%), AIA Group (-1,8%) и CNOOC (-1,5%).

В Южной Корее дешевеют бумаги Samsung (-2,6%), в Австралии - Beach Energy (-2,1%) и Rio Tinto (-0,8%).

Акции Boeing Co. подешевели на 0,7% после роста в начале сессии на новостях о том, что казахстанская авиакомпания Air Astana планирует приобрести 30 самолетов Boeing-737 MAX 8 для дочернего лоукостера Fly Arystan. Компании подписали соглашение о намерениях на покупку 30 самолетов, стоимость которых по каталожным ценам составляет $3,6 млрд.

В то же время бумаги Advanced Micro Devices Inc. подорожали на 3,5%, оказавшись в лидерах роста среди компаний, входящих в расчет Nasdaq 100, на фоне запуска нового графического адаптера для 3D-дизайнеров, архитекторов и инженеров.

Котировки бумаг ритейлера одежды TJX Cos. выросли на 1,8%, после того как компания отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале. Кроме того, TJX Cos. сообщила, что приобрела 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник упал на 102,2 пункта (0,36%) и составил 27934,02 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,85 пункта (0,06%) - до 3120,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20,72 пункта (0,24%) и составил 8750,66 пункта, установив новый рекорд закрытия третий день подряд.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в среду, удерживаясь вблизи двухнедельных минимумов на фоне признаков увеличения запасов сырья в США, при этом инвесторы продолжают отслеживать новости, связанные с торговыми переговорами США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 МСК составляет $60,72 за баррель, что на $0,19 (0,31%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов опустилась на $1,53 (2,45%), до $60,91 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $55,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $1,84 (3,23%), до $55,21 за баррель.

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей.

API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на рост запасов на 1,5 млн баррелей.

Давление на котировки во вторник оказали сообщения СМИ о том, что Россия, вероятно, не намерена поддерживать более глубокое ограничение добычи нефти.

По информации Reuters, Россия, вероятно, поддержит продление действующих ограничений на добычу нефти, чтобы поддержать Саудовскую Аравию, в ходе встречи представителей нефтедобывающих стран в Вене 5 декабря. В то же время Россия вряд ли согласится усилить сокращение добычи, отметили источники агентства.