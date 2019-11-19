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19 ноября 2019 года 19:41

Рубль почти не меняется к доллару и евро вечером во вторник, консолидируясь в ожидании новых драйверов движения

Москва. 19 ноября. Доллар и евро слегка повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль лишь немного слабеет к бивалютной корзине, консолидируясь в узких торговых диапазонах в ожидании новых драйверов после укрепления в конце прошлой недели.

Курс доллара США составил 63,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,75 руб./EUR1, подорожав на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,6 копейки - до 66,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером демонстрирует небольшое снижение к доллару и евро, при этом ранее в ходе торгов нацвалюта также лишь незначительно колебалась вблизи вчерашних уровней. Основные валютные пары консолидируются в узких торговых диапазонах в ожидании новых драйверов движения после укрепления в последние торговые дни прошлой недели на фоне низкой активности участников. Рынки продолжают отслеживать новости, связанные с ходом торговых переговоров между США и Китаем, а также сигналы, касающиеся перспектив денежно-кредитной политики ФРС США.

Министерство торговли Китая в воскресенье сообщило о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. В заявлении Минторга отмечалось, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако, как передал телеканал CNBC в понедельник со ссылкой на источник в правительстве, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины. Ранее Трамп заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо", но назвал "некорректной" информацию, что он согласился отменить пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Тем временем министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

"Российская валюта остается в узких торговых диапазонах на нейтральном внешнем и внутреннем новостном фоне. Противоречивые сигналы по торговой войне (продление лицензий на работу с Huawei для американских компаний и сообщения от китайской стороны о том, что они настроены пессимистично относительно перспектив сделки) не формируют явных драйверов для валютного рынка. Сегодняшний день крайне небогат на макроэкономическую статистику, календарь событий практически пуст, поэтому мы ожидаем, что рубль вновь сохранится в узких торговых диапазонах", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Президент Трамп в понедельник встретился с главой ФРС США Джеромом Пауэллом и министром финансов США Стивеном Мнучином в Белом доме с целью обсудить экономические вопросы по запросу американского президента. Это вторая личная встреча Трампа и Пауэлла в текущем году, при этом президент регулярно критикует политику ФРС. Трамп высказался против текущего уровня процентных ставок в Штатах, считая их слишком высокими по сравнению со ставками в других развитых странах.

"На встрече с Джеем Пауэллом этим утром я выразил протест по поводу того факта, что наша ставка ФРС является слишком высокой по сравнению с процентными ставками в странах-конкурентах. На самом деле наши ставки должны быть ниже, чем у всех остальных. Слишком высокий курс доллара вредит производителям и росту!", - написал Трамп в Twitter.

Комментарии Пауэлла "соответствуют его словам, сказанным на слушаниях в Конгрессе на прошлой неделе", в свою очередь, было указано в заявлении ФРС, опубликованном после встречи. В заявлении также отмечается, что Пауэлл "не обсуждал свои ожидания касательно денежно-кредитной политики, лишь подчеркнув, что ее траектория будет полностью зависеть от поступающей информации, которая имеет отношение к прогнозу экономики".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, торги вторника проходят в спокойном режиме, рубль весь день провел в узких диапазонах к доллару и евро. "Волатильность снизилась, небольшое давление на рубль в течение дня оказывала дешевеющая нефть, котировки которой опустились к отметке $61 за баррель Brent. Напротив, поддержку рублю оказывает рост российских фондовых индексов. Индексы в плюсе, нефть в минусе, в совокупности на внутреннем валютном рынке ничего не происходит", - отметил Фролов.

"На следующую неделю приходится пик налоговых выплат в РФ. 25 ноября российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, 28 ноября - налог на прибыль. Общий объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,1 трлн рублей, отмечая, что ноябрь традиционно отмечен более низким объемом налоговых платежей, следовательно, объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного. Что касается фундаментальных вводных, то, согласно нашей модели, при ценах на нефть в диапазоне $62-64 за баррель и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары "доллар-рубль" расположен несколько выше отметки в 65 руб./$1, следовательно, с нашей точки зрения, рубль на текущих уровнях локально переоценен", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть снижаются второй день подряд во вторник на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:04 МСК уменьшилась на 1,89%, до $61,26 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустился на 2,47% - до $55,73 за баррель.

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

"Нефть перешла к снижению, но остается в зоне $61-63 за баррель на очередном витке пессимизма относительно перспектив торговой сделки между США и КНР: на этот раз чиновники Китая выступили с разочаровывающими комментариями. На этой неделе в фокусе также статистика по запасам - от API и Минэнерго США. Консенсус предполагает рост запасов сырой нефти и добычи, что также будет давить на цены на нефть. Однако маловероятно выпадение нефти из консолидационного диапазона $61-63 за баррель на этой неделе", - пишет аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ немного поднял официальный курс доллара на 20 ноября - на 1,88 копейки, до 63,773 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,73 копейки, до 70,6286 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 4,58 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,7652 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК понизился на 6,2 копейки и составил 63,7727 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 994,699 млн, из которых $545,176 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 449,523 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 0,95 копейки по отношению к понедельнику, до 70,5679 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 2,94 копейки и составил 70,5885 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR545,634 млн, из которых EUR117,925 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR427,709 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 19 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 758 млрд рублей (при лимите 1 трлн 800 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 758 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 12 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 214,19 млрд рублей (при лимите 2 трлн 310 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 214,19 млрд рублей) в среднем по ставке 6,47% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 19 ноября разместил 27-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 209 млрд 4,7 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 99,9506% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9516% от номинала.

"Во вторник Банк России проводил еженедельный депозитный аукцион, лимит на котором был сокращен в преддверии предстоящих крупных налоговых выплат в следующий понедельник. (. . .) Помимо депозитного аукциона Банк России проводил также аукцион по дополнительному размещению собственных облигаций выпуска КОБР-27. Регулятор разместил весь объем на 209 млрд рублей, при этом объем спроса был близок к 300 млрд рублей. По итогам обоих аукционов завтра в банковскую систему вернется в чистом виде почти 250 млрд рублей, что с учетом текущего объема свободных остатков банков на корсчетах в ЦБ (2,4 трлн рублей) создаст еще более комфортные условия накануне предстоящих платежей в бюджет", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались во вторник на отметках предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 2 базисных пункта - до 6,65% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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