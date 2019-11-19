Рынок акций превысил 2940по по индексу МосБиржи во главе с бумагами АФК, ФСК и МТС

Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ во вторник поднялся выше 2940 пунктов по индексу МосБиржи вслед за фондовыми площадками Китая и Европы, воодушевленными новостями о продлении разрешения работы компаниям США с китайской Huawei, оптимизм "быков" сдерживался откатом нефти; лидировали в росте подогретые корпоративными новостями акции АФК "Система", "ФСК ЕЭС " и "Мобильных телесистем".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2941,69 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1451,64 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,5%.

Доллар стоит 63,84 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+4,5%, до 16,18 рубля - максимум с начала мая 2017г), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,7%, до 0,19804 рубля - максимум с 12 июля), "Мобильных телесистем" (+2,7%, до 305,5 рубля - максимум с марта 2018г), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2% и +1% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,2% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%).

Согласно вышедшему во вторник финотчету "ФСК ЕЭС" за 9 месяцев по МСФО, чистая прибыль компании выросла на 19,1% - до 70,4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA при этом вырос на 6,9%, до 107,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ФСК.

Выручка "Мобильных телесистем" за 9 месяцев выросла на 4,6% в годовом выражении (до 133,9 млрд рублей), компания повысила прогноз по росту выручки за 2019 год до 6-7% с 4-6%. Свободный денежный поток МТС по итогам 9 месяцев составил 67,2 млрд рублей, что на 66,6% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщила компания.

Подешевели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Мечела" (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%).

Показатель EBITDA "Мечела" в третьем квартале снизился на 9% к предыдущему кварталу, составив 13,7 млрд рублей, сообщила компания. Выручка сократилась на 5%, до 74,9 млрд рублей. Чистый убыток за квартал составил 571 млн рублей. Вместе с тем, "Мечел" (MOEX: MTLR) в третьем квартале увеличил добычу угля на 15% к предыдущему кварталу - до 5,3 млн тонн, сообщила компания.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%), Европа после дневного подъема к вечеру растеряла часть роста (CAC 40, DAX ушли в "минус" в пределах 0,2%, FTSE сократил прирост до 0,2%) и наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 снижается на 0,2%).

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник продлила на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co., сообщает MarketWatch. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чипмейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

Однако телеканал CNBC сообщил в понедельник, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник выразила надежду на то, что властям удастся мирным путем решить проблему с Политехническим университетом, который захвачен студентами в рамках массовых протестов в городе. Студенты и те, кто их поддерживает на территории кампуса, вступили в жесткое противостояние с полицией, применяя против полицейских дротики, бутылки с зажигательной смесью, различные предметы, и подожгли несколько объектов на территории университета. Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек, участвовавших в беспорядках в университете.

Сдерживающим "быков" фактором также выступила просевшая во вторник нефть на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $1,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $61,42 за баррель (-1,5% и -1,4% накануне), январская цена WTI - $56,04 за баррель (-1,9% и -1,2% в понедельник).

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций во вторник подрос в условиях неоднозначного внешнего новостного фона. Начало недели не внесло большей ясности в ситуацию с торговыми переговорами США с Китаем, а скорее добавило вопросов касательно будущей монетарной политики ФРС, ожидания по которой были более-менее сформированы рынком после недавних комментариев главы регулятора.

Так, позитивные новости о том, что Белый дом изучает возможность расширения лицензии на работу американских компаний с китайской Huawei, были омрачены сообщениями СМИ о том, что Пекин не уверен в скором достижении промежуточного торгового соглашения с США. Соответственно, инвесторам ничего не остается, как терпеливо ждать более конкретных комментариев, а лучше действий, со стороны лидеров двух стран.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ во вторник подогрели внешний фон и корпоративные отчеты (ФСК, МТС). Сбербанк (MOEX: SBER) продолжает наращивать свое присутствие в сфере высоких технологий: банк подписал обязывающее соглашение о покупке доли в структурах, контролирующих Mail.ru Group, на 11,3 млрд рублей. Кроме того, создается совместное предприятие Delivery Club и "Ситимобил". Однако еще необходимо пройти процесс согласования в ФАС, а у этой организации начинают появляться вопросы по поводу широкомасштабной скупки активов в сфере IT. По сути, Сбербанк контролирует почти все значимые интернет-компании в стране.

Сомнения по торговым переговорам США-КНР остаются, но это не помешало европейским индексам акций обновить 4-летние максимумы. В Пекине рассчитывают на поэтапную отмену импортных пошлин, а вот президент США Трамп не готов с этим согласиться. В итоге соглашение первой фазы вновь находится в подвешенном состоянии.

В США негативным событием стал отчет Home Depot, который показал снижение прибыли компании, что также сказалось на общем прогнозе на 2019 год. В остальном DJIA и S&P 500 могут вновь переписать свои исторические максимумы. Торговые вопросы пока не особо беспокоят рынок, так как многие рассчитывают на итоговую сговорчивость Трампа в предвыборный год, считает Кочетков.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, акции "Мобильных телесистем" подросли на фоне отчетности по МСФО за третий квартал. Акции "Магнита" подорожали на фоне рекомендаций совета директоров по промежуточным дивидендам, которые за 9 месяцев могут составить 147,19 руб. на бумагу (собрание акционеров по данному вопросу пройдет 24 декабря, список акционеров на получение дивидендов ориентировочно будет сформирован 10 января). Скорректировались вверх акции "Норникеля", хотя цены никеля на мировом рынке продолжают снижаться. ГМК провела день инвестора, в ходе которого менеджмент озвучил стратегические планы по наращиванию производства до 2030 года: на 15-30% - по никелю, 20-40% - по меди и 30-95% - по металлам платиновой группы. В то же время определенные риски с точки зрения стабильности уровня дивидендных выплат вызывают планы наращивания капитальных вложений, которые могут вырасти, по оценке компании, до $3,5-4 млрд в год в 2022-2025 годах без учета инвестиций в проект "Арктик Палладий". Далее, в период 2026-2030 годов, компания планирует вернуться к уровню капитальных вложений ниже $2 млрд в год.

Итоги встречи Трампа и главы ФРС оказались нейтральными и не добавили новой информации о позиции регулятора в отношении возможных решений по ставке на ближайших заседаниях. Нефть Brent ушла ниже $62 за баррель, что ограничило оптимизм на рынке акций РФ, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, к закрытию торгов индексы МосБиржи и РТС отступили от дневных максимумов из-за ухудшения настроений за рубежом.

Акции "Системы" выросли на новостях о продолжении обратного выкупа бумаг. "ФСК ЕЭС" во вторник сообщила о росте чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев 2019 года на 19%, а "МТС" отчиталась о прибыли в III квартале по МСФО в размере 18,4 млрд рублей против убытка в размере 37 млрд рублей годом ранее.

В США негативом для индексов стали прогнозы ритейлеров Home Depot и Kohl's, которые разочаровали - компании понизили ожидания по выручке и прибыли после публикации отчетностей за III квартал. Нефть подешевела в преддверии публикации в среду еженедельных данных Минэнерго по запасам, которые вновь могут указать на их рост. Котировки Brent проверяют на прочность ближайшую поддержку $61,5 за баррель, а закрепление ниже поставит под вопрос актуальность краткосрочного восходящего тренда. На рынке по-прежнему опасаются избыточного предложения, которое во многом исходит от США.

Индексы МосБиржи и РТС во вторник остались между ближайшими поддержками и сопротивлениями (2900-2955 пунктов и 1430-1455 пунктов соответственно). Рынок уже не первый день подряд находится в нерешительности, а опасность для "быков" представляет пробитие ближайших поддержек, которое может предвещать завершение восходящего тренда. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2900-2960 пунктов. Затишье на торговом и макроэкономическом фронтах заставляет инвесторов осторожничать, в то время как нефтяные цены углубляют падение. В условиях близости американских индексов к рекордным максимумам любая негативная информация может спровоцировать шквал фиксации прибыли, который также негативно скажется на российских площадках. Пока же многие инвесторы ждут очередных драйверов, оставаясь в стороне, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+16,7%), "ЗИЛа" (+11,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,5%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+5,3%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+5,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,8%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,5%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+3,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,3%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,625 млрд рублей (из них 16,311 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 6,958 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).