Цены евробондов РФ во вторник стабильны благодаря ожиданиям снижения геополитических рисков

Москва. 19 ноября. Изменения котировок еврооблигаций России во вторник незначительны, несмотря на снижение цен долговых бумаг большинства развивающихся стран; поддержку рынку оказывает спрос глобальных инвесторов на российские активы в ожидании снижения геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 18 ноября и составила 113,19% от номинала, что соответствует доходности 2,68% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась во вторник всего на 1 базисный пункт, составив 100,78% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 1,6% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 0,5 пункта и составил 108 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 8 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 128,27% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,02% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 3 пункта, опустившись до 124,14% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,985% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 3 базисных пункта - до 110,79% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 2,97% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 109,56% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,25% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 4 базисных пункта, подешевев до 120,51% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,01% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 3 базисных пункта, до 107,85% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,08% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации в целом демонстрируют стабильную динамику, несмотря на некоторое ценовое снижение долговых бумаг других развивающихся стран, что транслируется в рост их доходностей на 1-2 базисных пункта. Поддержку российским долговым бумагам оказывает дальнейшее снижение политической составляющей странового риска на фоне ожиданий возможной разрядки напряженности вокруг Украины в связи с объявленной на начало декабря встречей лидеров "нормандской четверки". Долгое время рынок оценивал эти риски достаточно высоко, а сейчас идет их переоценка в сторону снижения, что и толкает котировки наших бумаг вверх, несмотря на ценовое снижение облигаций других emerging markets. И конечно же интерес к российским активам поддерживают сильные фундаментальные показатели России, такие как позитивное сальдо торгового и платежного балансов, профицитность исполнения бюджета", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.