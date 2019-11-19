"Быки" могут попытаться использовать уровень 2920 пунктов индекса Мосбиржи как опору для возобновления роста - Промсвязьбанк

"Быки" могут попытаться использовать уровень 2920 пунктов индекса Мосбиржи как опору в попытках возобновить восходящую динамику, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

В последние сессии российский рынок акций удерживает позиции выше отметки 2920 пунктов индекса Мосбиржи, которая стала локальной поддержкой для российского рынка. В результате коррекции от максимумов и последовавшей за ней консолидации частично снята перекупленность нашего рынка.

"В этой ситуации, несмотря на отсутствие рядом сильных поддержек, "быки" могут попытаться использовать уровень 2920 пунктов индекса Мосбиржи как опору в попытках возобновить восходящую динамику", - прогнозирует эксперт ПСБ.