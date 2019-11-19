Доллар США колеблется в поисках катализатора - Saxo Bank

Доллар США колеблется в поисках катализатора, прогноз по USD нисколько не проясняется, сообщается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди.

Волатильность на валютном рынке остается низкой, хотя в понедельник были и исключения: появились сообщения о том, что в Китае пессимистично настроены относительно торгового соглашения, учитывая, что Белый дом опроверг их предположения о своей готовности снять пошлины. Это привело к небольшому сбросу рисков и укреплению JPY, но не ограничило рост акций, отмечает эксперт Saxo Bank.

Позже стало известно о встрече Пауэлла с Трампом в Белом доме, причем Трамп заявил, что протестовал против высокой учетной ставки ФРС "относительно процентных ставок в конкурирующих странах", и добавил, что ставка "должна быть ниже, чем у всех остальных (мы ведь США). Слишком сильный доллар вредит производителям и экономическому росту!" Какой бы ослабляющий эффект это ни оказало на USD, он уже практически сошел на нет, подчеркивает эксперт Saxo Bank.

"С технической точки зрения интересного мало, но стоит обратить внимание на хорошо выраженные технические уровни в парах EUR/USD и AUD/USD (1,1000 и 0,6770 соответственно): если они не будут выбиты, то USD вряд ли повернет вниз, - отмечает Джон Харди. -

Кроме того, в ближайшие дни может повыситься волатильность CAD в связи с сегодняшними данными и выступлением представительницы Банка Канады Уилкинс, но в особенности с "беседой у камина" главы банка Полоза, намеченной на четверг. Предполагается подробное и понятное разъяснение позиции банка относительно его учетной ставки, наибольшей среди развитых стран, и дальнейших действий".