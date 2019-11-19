Ренессанс Капитал снизил оценку GDR Ros Agro на 5%, но оставил рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с $14,1 до $13,4 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики ИК скорректировали модель оценки Ros Agro с учетом опубликованных финпоказателей компании за 9 месяцев (третий квартал) 2019 года. В результате прогноз финпоказателей Ros Agro от экспертов "Ренессанс Капитала" был понижен из-за неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке сахара и невыразительной динамики цен в мясном сегменте.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $13,43 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,68 за штуку.