Признаков устойчивого восстановления мировой экономики или международной торговли пока не видно - ВТБ Капитал

Исходя из последних данных, признаков устойчивого восстановления мировой экономики или международной торговли пока не видно, сообщается в обзоре ВТБ Капитала.

В понедельник Всемирная торговая организация сообщила, что темпы роста мировой торговли держатся ниже долгосрочного тренда, отражая усиление торговой напряженности и повышение пошлин в основных секторах, указывает экономист ВТБ Капитала Нил Маккиннон.

"Между тем поступающая экономическая статистика по-прежнему рисует довольно мрачную картину, - полагает эксперт инвестбанка. - В частности, к вопросу о том, что подъем в мировой экономике напрямую зависит от ситуации в Китае, опубликованные на прошлой неделе показатели промышленного производства и розничной торговли в этой стране не оправдали ожиданий. Экономика Гонконга находится в состоянии рецессии, а рост экспорта из стран Азии замедляется. Экспорт ненефтяной продукции из Сингапура в октябре сократился на 12,3% г/г. Во вчерашнем выпуске Ежедневного макроэкономического обзора мы также писали о стрессе в банковской системе Китая, последним эпизодом которого стало решение центробанка предоставить финансовую помощь Банку Харбина".

Что касается экономики США, инвесторы, на взгляд Нила Маккиннона, согласны c позитивными оценками Федрезерва в ее отношении, а также с тем, что снижение ставки по федеральным фондам в общей сложности на 75 бп является достаточным смягчением денежно-кредитной политики в этом году. Участники рынка больше не закладывают снижение ставки на заседании FOMC в следующем месяце.

"Между тем поступающая макроэкономическая статистика не согласуется с оценкой ФРС. Опубликованные в прошлую пятницу данные по промышленному производству оказались слабыми, а базовый индекс оборота розничной торговли в США остается неизменным второй месяц подряд. Объем краткосрочного банковского кредитования корпоративного сектора за последние три месяца сократился на 1,1% в годовом сопоставлении. Используемая ФРБ Атланты модель GDPNow сейчас предполагает реальные темпы роста ВВП США в годовом выражении за текущий квартал на уровне 0,3% – а это уже практически рецессия", - резюмирует эксперт ВТБ Капитала.