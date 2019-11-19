Программы количественного смягчения подталкивают к принятию более значительных рисков на рынках с переоцененными активами - ВТБ Капитал

Проводимые центробанками программы количественного смягчения лишь подталкивают инвесторов к принятию более значительных рисков на рынках с переоцененными активами, говорится в обзоре ВТБ Капитала.

Рекордно высокие котировки американских бумаг и повышение цен на других крупнейших рынках акций приблизительно на 20% с начала года после неудачного 2018 г. могут быть обусловлены совсем не фундаментальными макроэкономическими факторами, а политикой центробанков – отрицательными процентными ставками, программами количественного смягчения и вливаниями ликвидности, отмечает экономист ВТБ Капитала Нил Маккиннон. Эти меры приводят к нарушению работы рыночных механизмов, вследствие чего инвесторы неверно оценивают риски и начинают массово вкладывать средства в высокодоходные активы.

"Обозреватель Financial Times Джон Плендер отмечает небывалый рост трансграничных операций carry trade, связанный с тем, что инвесторы активно кредитуются в слабых валютах под низкие проценты и вкладывают средства в относительно высокодоходные бумаги в других странах, - указывает эксперт инвестбанка. - Проводимые центробанками программы количественного смягчения лишь подталкивают инвесторов к принятию более значительных рисков на рынках с переоцененными активами, из-за чего повышается вероятность наступления финансового кризиса".

По последним оценкам Института международных финансов, мировой долг по отношению к мировому ВВП достиг рекордных 330%. "Однако когда динамика рынков акций начинает слишком сильно расходиться с фундаментальными факторами (такими как экономический рост и инфляция), инвесторы начинают беспокоиться, - отмечает Нил Маккиннон. - Именно поэтому они надеются, что мировая экономика уже достигла низшей точки цикла и вот-вот начнет ускоряться, а также что США и Китай в ближайшее время согласуют «первую фазу» торговой сделки и таким образом помогут минимизировать риски рецессии, связанные с торговыми конфликтами и нарушениями в логистических цепочках. Но не выдают ли они желаемое за действительное?"