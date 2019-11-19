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19 ноября 2019 года 17:24
Китайская экономика показала слабое начало IV квартала - Julius Baer
В октябре темпы роста промышленного производства, инвестиций в основные средства и розничных продаж в Китае снизились сильнее, чем ожидалось, на фоне слабого внутреннего спроса и неопределенности по вопросу торгового конфликта с США, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. В то же время, несмотря на денежно-кредитную либерализацию, рост объемов кредитования в экономике замедлился больше ожидаемого, вслед за падением объема новых кредитов и выпуска специальных облигаций местных органов власти. "В то время как слабые данные могут быть отчасти объяснены сезонным фактором - в октябре рынок кредитования, как правило, показывает более слабые результаты по сравнению с сентябрем, - снижение оказалось сильнее, чем в предыдущие годы, - указывает эксперт Julius Baer. - Разочаровывающие данные по деловой активности говорят о том, что дальнейшего замедления экономики в IV квартале избежать не получится. Это подкрепляет наши ожидания, что негативные для экономического роста факторы будут превалировать в IV квартале и что предпринятые меры стимулирования не смогут компенсировать последствия замедления". По мнению Софи Альтерматт, согласование частичного торгового соглашения с США и отсрочка уже запланированных тарифов могут улучшить рыночные настроения и дать небольшую передышку китайской экономике. Эксперт полагает, что подписание первой части соглашения становится все более вероятным, поскольку оно снизит экономический ущерб для обеих сторон. "На фоне торможения экономического роста власти Китая проводят осторожное денежно-кредитное стимулирование, в то время как ускорение потребительской инфляции, вызванное растущими ценами на свинину, может стать поводом для беспокойства. Ранее в ноябре Народный банк Китая (центробанк страны) сократил ставку среднесрочного кредитования (MLF) на один год на пять базисных пунктов, а во вторник 19 ноября объявил о снижении на пять базисных пунктов краткосрочной ставки кредитования. Эти снижения ставок стали первыми за более чем три года и сигнализируют о готовности властей обеспечить поддержку замедляющейся экономике", - заключает экономист Julius Baer.
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19 ноября 2019 года 19:30
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.19 ноября 2019 года 19:10
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.19 ноября 2019 года 19:00
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.19 ноября 2019 года 18:44
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.19 ноября 2019 года 17:47
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.19 ноября 2019 года 16:21
Для рубля наиболее вероятный сценарий - консолидация в диапазоне 63,6-64 за доллар - "Открытие Брокер"
Рубль поддерживают предстоящие налоговые платежи, а также относительно позитивный внешний фон, наиболее вероятный сценарий - консолидация в диапазоне 63,6-64 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль незначительно укреплял свои позиции во вторник. К середине московских торгов... читать дальше
.19 ноября 2019 года 15:57
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.19 ноября 2019 года 15:42
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.19 ноября 2019 года 15:21
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