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19 ноября 2019 года 15:42

Рубль днем почти не меняется к доллару и евро, консолидируясь в ожидании новых драйверов движения

Москва. 19 ноября. Доллар и евро перешли к небольшому снижению на "Московской бирже" во вторник днем после незначительного укрепления при открытии сессии; рубль слегка повышается к бивалютной корзине, консолидируясь в узких торговых диапазонах в ожидании новых драйверов после укрепления в конце прошлой недели.

Курс доллара США составил 63,64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,65 руб./EUR1, подешевев на 4,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,78 копейки - до 66,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ немного поднял официальный курс доллара на 20 ноября на 1,88 копейки, до 63,773 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,73 копейки, до 70,6286 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем перешел к небольшому укреплению к доллару и евро после незначительного ослабления при открытии сессии. Валютные пары консолидируются в узких торговых диапазонах в ожидании новых драйверов движения после укрепления в последние торговые дни прошлой недели на фоне низкой активности участников. Рынки продолжают отслеживать новости, связанные с ходом торговых переговоров между США и Китаем, а также сигналы, касающиеся перспектив денежно-кредитной политики ФРС США.

Министерство торговли Китая в воскресенье сообщило о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. В заявлении Минторга отмечалось, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако, как передал телеканал CNBC в понедельник со ссылкой на источник в правительстве, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины. Ранее Трамп заявил, что переговоры с Китаем движутся "очень хорошо", но назвал "некорректной" информацию, что он согласился отменить пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Тем временем министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

"Российская валюта остается в узких торговых диапазонах на нейтральном внешнем и внутреннем новостном фоне. Противоречивые сигналы по торговой войне (продление лицензий на работу с Huawei для американских компаний и сообщения от китайской стороны о том, что они настроены пессимистично относительно перспектив сделки) не формируют явных драйверов для валютного рынка. Сегодняшний день крайне небогат на макроэкономическую статистику, календарь событий практически пуст, поэтому мы ожидаем, что рубль вновь сохранится в узких торговых диапазонах", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Президент Трамп в понедельник встретился с главой ФРС США Джеромом Пауэллом и министром финансов США Стивеном Мнучином в Белом доме с целью обсудить экономические вопросы по запросу американского президента. Это вторая личная встреча Трампа и Пауэлла в текущем году, при этом президент регулярно критикует политику ФРС. Трамп высказался против текущего уровня процентных ставок в Штатах, считая их слишком высокими по сравнению со ставками в других развитых странах.

"На встрече с Джеем Пауэллом этим утром я выразил протест по поводу того факта, что наша ставка ФРС является слишком высокой по сравнению с процентными ставками в странах-конкурентах. На самом деле наши ставки должны быть ниже, чем у всех остальных. Слишком высокий курс доллара вредит производителям и росту!", - написал Трамп в Twitter.

Комментарии Пауэлла "соответствуют его словам, сказанным на слушаниях в Конгрессе на прошлой неделе", в свою очередь, было указано в заявлении ФРС, опубликованном после встречи. В заявлении также отмечается, что Пауэлл "не обсуждал свои ожидания касательно денежно-кредитной политики, лишь подчеркнув, что ее траектория будет полностью зависеть от поступающей информации, которая имеет отношение к прогнозу экономики".

"...Небольшую смуту в умы инвесторов внесла вчерашняя встреча Трампа с Пауэллом, на которой, судя по твитам президента, обсуждение коснулось главного вопроса - уровня процентных ставок. Президент высказал свое неприятие того факта, что ставки в США выше, чем в других развитых странах: это не только сдерживает рост экономики, но и поддерживает высокий курс доллара, что снижает конкурентоспособность американских производителей. На этом фоне курс доллара сразу немного просел, что говорит о возросших ожиданиях участников торгов продолжения смягчения денежной политики ФРС. Понятно, что это исключительно догадки и предположения, поскольку Пауэлл в ответ повторил те же самые аргументы, что и на последнем заседании ФРС, но для Трампа, скорее всего, это не является весомым доводом. Если после этой встречи риторика главы Федрезерва смягчится, для рынков это может стать новым драйвером к росту даже в условиях отсутствия ясности по торговым переговорам США с Китаем", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Цены на нефть снижаются второй день подряд во вторник на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, инвесторы ждут новостей, касающихся торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,99%, до $61,82 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустился на 1,09% - до $56,52 за баррель.

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

"Нефть перешла к снижению, но остается в зоне $61-63 за баррель на очередном витке пессимизма относительно перспектив торговой сделки между США и КНР: на этот раз чиновники Китая выступили с разочаровывающими комментариями. На этой неделе в фокусе также статистика по запасам - от API и Минэнерго США. Консенсус предполагает рост запасов сырой нефти и добычи, что также будет давить на цены на нефть. Однако маловероятно выпадение нефти из консолидационного диапазона $61-63 за баррель на этой неделе", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Банк России во вторник, 19 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 758 млрд рублей (при лимите 1 трлн 800 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 758 млрд рублей) в среднем по ставке 6,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 12 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 214,19 млрд рублей (при лимите 2 трлн 310 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 214,19 млрд рублей) в среднем по ставке 6,47% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 19 ноября разместил 27-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 209 млрд 4,7 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 99,9506% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9516% от номинала.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов остались во вторник на отметках предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 2 базисных пункта - до 6,65% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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