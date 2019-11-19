В ближайшие несколько месяцев можно ожидать возврата золота к уровню $1534 - ГК "ФИНАМ"

В ближайшие несколько месяцев можно ожидать возврата золота к уровню $1534, а дальнейший рост цены зависит от будущей риторики ФРС относительно прогнозов по ключевой ставке США, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

Снижение напряженности между США и Китаем привело к оптимизму на рынках в связи с чем, спекулятивные ставки на золото упали. Цена желтого метала от максимумов сентября снизилась на 6%.

Однако фундаментальные факторы говорят в пользу роста цен на драгоценный металл, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Александр Накагава. Идет массовое снижение процентных ставок по всему миру. Трамп давит на ФРС с призывами активнее снижать ставку, говоря, что она должна опуститься до 0. Исторически снижение ставок ведет к удешевлению денег, а это позитив для золота.

При этом все мировые центробанки продолжают наращивать запасы золота. Золотовалютные резервы РФ достигли рекордных $530,9 млрд. ЦБ Германии начал закупку золота впервые с 1998 года. КНР продолжительное время уменьшает долю в US Treasures и продолжает наращивать объемы покупок золота. За последние 14 месяцев ЦБ Китая избавился от бумаг на сумму $88 млрд.

Дополнительный фактор, который может оказать позитивное влияние на желтый метал - это планы Китая выпустить национальную криптовалюту, подкрепленную золотом.

В ближайшие несколько месяцев можно ожидать возврата к уровню $1534, считает А. Накагава. Дальнейший рост цены зависит от будущей риторики ФРС относительно прогнозов по ключевой ставке США.