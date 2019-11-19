Для рубля наиболее вероятный сценарий - консолидация в диапазоне 63,6-64 за доллар - "Открытие Брокер"

Рубль поддерживают предстоящие налоговые платежи, а также относительно позитивный внешний фон, наиболее вероятный сценарий - консолидация в диапазоне 63,6-64 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль незначительно укреплял свои позиции во вторник. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3950 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,65%, недельная осталась на уровне 6,68%, а месячная - 6,73%.

"Рубль поддерживают предстоящие налоговые платежи, а также относительно позитивный внешний фон. Кроме того, рынок может готовиться к размещениям ОФЗ, которые состоятся в среду. В остальном пока наиболее вероятный сценарий - это консолидация в узком диапазоне 63,6-64 за доллар", - пишет ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.