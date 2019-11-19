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Главная / Мнения аналитиков / Для рубля наиболее вероятный сценарий - консолидация в диапазоне 63,6-64 за доллар - "Открытие Брокер"
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19 ноября 2019 года 16:21
Для рубля наиболее вероятный сценарий - консолидация в диапазоне 63,6-64 за доллар - "Открытие Брокер"
Рубль поддерживают предстоящие налоговые платежи, а также относительно позитивный внешний фон, наиболее вероятный сценарий - консолидация в диапазоне 63,6-64 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль незначительно укреплял свои позиции во вторник. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3950 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,65%, недельная осталась на уровне 6,68%, а месячная - 6,73%. "Рубль поддерживают предстоящие налоговые платежи, а также относительно позитивный внешний фон. Кроме того, рынок может готовиться к размещениям ОФЗ, которые состоятся в среду. В остальном пока наиболее вероятный сценарий - это консолидация в узком диапазоне 63,6-64 за доллар", - пишет ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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19 ноября 2019 года 19:30
Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ во вторник поднялся выше 2940 пунктов по индексу МосБиржи вслед за фондовыми площадками Китая и Европы, воодушевленными новостями о продлении разрешения работы компаниям США с китайской Huawei, оптимизм "быков" сдерживался откатом нефти; лидировали в росте подогретые корпоративными новостями акции АФК "Система", "ФСК ЕЭС " и "Мобильных телесистем". читать дальше
.19 ноября 2019 года 19:10
"Быки" могут попытаться использовать уровень 2920 пунктов индекса Мосбиржи как опору для возобновления роста - Промсвязьбанк
"Быки" могут попытаться использовать уровень 2920 пунктов индекса Мосбиржи как опору в попытках возобновить восходящую динамику, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. В последние сессии российский рынок акций удерживает позиции выше отметки 2920 пунктов... читать дальше
.19 ноября 2019 года 19:00
Доллар США колеблется в поисках катализатора, прогноз по USD нисколько не проясняется, сообщается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Волатильность на валютном рынке остается низкой, хотя в понедельник были и исключения: появились сообщения о том, что в Китае... читать дальше
.19 ноября 2019 года 19:00
Москва. 19 ноября. Изменения котировок еврооблигаций России во вторник незначительны, несмотря на снижение цен долговых бумаг большинства развивающихся стран; поддержку рынку оказывает спрос глобальных инвесторов на российские активы в ожидании снижения геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 ноября 2019 года 18:44
Признаков устойчивого восстановления мировой экономики или международной торговли пока не видно - ВТБ Капитал
Исходя из последних данных, признаков устойчивого восстановления мировой экономики или международной торговли пока не видно, сообщается в обзоре ВТБ Капитала. В понедельник Всемирная торговая организация сообщила, что темпы роста мировой торговли держатся ниже долгосрочного тренда, отражая... читать дальше
.19 ноября 2019 года 18:18
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с $14,1 до $13,4 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики ИК скорректировали... читать дальше
.19 ноября 2019 года 17:47
Программы количественного смягчения подталкивают к принятию более значительных рисков на рынках с переоцененными активами - ВТБ Капитал
Проводимые центробанками программы количественного смягчения лишь подталкивают инвесторов к принятию более значительных рисков на рынках с переоцененными активами, говорится в обзоре ВТБ Капитала. Рекордно высокие котировки американских бумаг и повышение цен на других крупнейших рынках акций... читать дальше
.19 ноября 2019 года 17:24
В октябре темпы роста промышленного производства, инвестиций в основные средства и розничных продаж в Китае снизились сильнее, чем ожидалось, на фоне слабого внутреннего спроса и неопределенности по вопросу торгового конфликта с США, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи... читать дальше
.19 ноября 2019 года 16:51
В ближайшие несколько месяцев можно ожидать возврата золота к уровню $1534, а дальнейший рост цены зависит от будущей риторики ФРС относительно прогнозов по ключевой ставке США, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Снижение напряженности между США и Китаем привело к оптимизму на рынках в связи с... читать дальше
.19 ноября 2019 года 15:57
Фондовые рынки завершают осенний сезон вблизи своих исторических максимумов, но судьба новогоднего ралли зависит от сговорчивости США и Китая, говорится в комментарии "БКС Премьер". Рынки акций в России и за океаном завершают осенний сезон вблизи своих исторических максимумов, не теряя шансов на... читать дальше
.19 ноября 2019 года 15:42
Москва. 19 ноября. Доллар и евро перешли к небольшому снижению на "Московской бирже" во вторник днем после незначительного укрепления при открытии сессии; рубль слегка повышается к бивалютной корзине, консолидируясь в узких торговых диапазонах в ожидании новых драйверов после укрепления в конце прошлой недели. читать дальше
.19 ноября 2019 года 15:21
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника оставались выше поддержек 2900 пунктов и 1430 пунктов соответственно (средние полосы Болинджера дневного графика), но также не решались на преодоление сопротивлений 2950 и 1455 пунктов. Такая ситуация говорит о сохранении неопределенности на... читать дальше
.19 ноября 2019 года 14:56
Справедливая доходность выпуска Черкизово-001P-2бо находится в диапазоне 7,50-7,70% - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" считает справедливой доходность выпуска Черкизово-001P-2бо в диапазоне 7,50-7,70%, ориентиры организаторов выглядят привлекательно, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. Черкизово (Moody's: B1) 20 ноября будет собирать заявки на облигации сроком обращения 3.5... читать дальше
.19 ноября 2019 года 14:36
Российский фондовый рынок незначительно подрастает в условиях неоднозначного внешнего новостного фона - УК "Райффайзен Капитал"
Во вторник, 19 ноября, российский фондовый рынок незначительно подрастает в условиях неоднозначного внешнего новостного фона, сообщается в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,5%, а РТС - 0,7% за счет небольшого укрепления... читать дальше
.19 ноября 2019 года 14:19
Норникель сможет выплачивать в 2020-2022гг самые высокие дивиденды в горно-металлургическом секторе РФ - Sberbank CIB
Норникель сможет выплачивать в 2020-2022гг самые высокие дивиденды в горно-металлургическом секторе РФ, дивидендная доходность в этот период стабильно будет составлять 11-12%, отмечается в комментарии аналитиков Sberbank CIB. "По нашим расчетам, с учетом спотовых цен на сырьевых рынках,... читать дальше
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