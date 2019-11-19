Судьба новогоднего ралли зависит от сговорчивости США и Китая - БКС

Фондовые рынки завершают осенний сезон вблизи своих исторических максимумов, но судьба новогоднего ралли зависит от сговорчивости США и Китая, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Рынки акций в России и за океаном завершают осенний сезон вблизи своих исторических максимумов, не теряя шансов на продолжение "парада" рекордов. Один из основных вопросов для инвесторов на рынках акций в этот период - ждать ли новогоднего ралли? В этом году "ключ" к разрешению данной интриги лежит внутри другой интриги - успеют ли США и КНР прийти в декабре к подписанию первой фазы торговой сделки?

"Рассуждая о том, как действует и что говорит Дональд Трамп, следует учитывать не только то, что он большой политик, сильный переговорщик и бизнесмен, но и помнить о его богатом опыте шоумена. Возможно, именно эта грань личности делает Трампа столь мало предсказуемым в глазах рынка и других политиков. На самом деле, за внешней экспрессией и агрессивной "твиттер-дипломатией" 45-го главы США часто скрывается тонкий расчет, - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Мы склонны полагать, что разного рода "пробуксовки", имеющие место в текущем процессе согласования с Китаем деталей первой фазы торговой сделки, могут лежать не только в сугубо практической плоскости переговоров, но и быть связаны с вероятным желанием американского лидера подарить рынкам к концу года замечательный повод для рождественского ралли и сильного начала 2020 года. Действительно, в случае достижения в декабре первого серьезного успеха на пути к полноценной сделке между странами мы с большой вероятностью сможем наблюдать активное предновогоднее ралли с выходом к новым историческим вершинам".

С другой стороны, реализация сценария подобного красивого завершения года на фондовых рынках, по мнению С. Дейнеки, отнюдь не гарантирована. Из текущего новостного фона понятно, что Китай рассчитывает на ослабление тарифных ограничений. И не исключено, что в этой переговорной "схватке" Пекин может сам начать затягивать время, памятуя о том, что предвыборная кампания в США в разгаре и что прорыв в торговой плоскости нужен Трампу все заметнее. Если промежуточное торговое решение будет вынесено на начало 2020 года, рынки могут испытать сильное разочарование.