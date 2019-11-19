Возможные изменения в структуре корпоративного управления "Яндекса" позитивны для акций в краткосрочной перспективе - Альфа-банк

Новость "Яндекса" о возможных изменениях в структуре корпоративного управления позитивна для акций компании в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"Яндекс" предложил внести поправки в структуру корпоративного управления и назначил проведение соответствующего внеочередного общего собрания акционеров на 20 декабря.

Изменения предусматривают переход “золотой акции” от Сбербанка к специально созданному для этих целей Фонду общественных интересов, который будет иметь расширенное право контролировать сделки с экономическими и голосующими акциями, вопросы национальной безопасности и назначение членов Совета директоров.

Таким образом, отмечают аналитики, существующая структура экономических и голосующих акций "Яндекса", количество акций в свободном обращении и права миноритарных инвесторов не изменятся.

Согласно комментариям менеджмента, компания провела переговоры об изменениях с представителями государственной власти – новая структура корпоративного управления соблюдает баланс всех заинтересованных сторон.

"Данная новость свидетельствует о смягчении давления на инвесторов "Яндекса" после периода сильной неопределенности по поводу будущей структуры капитала компании на фоне законопроекта об ограничении иностранного участия в капитале крупнейших российских интернет-компаний. С другой стороны, мы не исключаем риска реализации, который может возникнуть в дальнейшем, так как новая структура предполагает участие нескольких сторон при принятии решений, также она сложнее нынешней, при которой “золотая акция” принадлежит Сбербанку. Новость позитивна для акций компании в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики Альфа-банка.