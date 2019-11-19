Предложенные изменения в корпоративной структуре "Яндекса" - наилучший вариант для миноритариев - "БКС Глобал Маркетс"

Предложенные изменения в корпоративной структуре "Яндекса" являются наилучшим вариантом для миноритарных акционеров, поскольку не подразумевают размывания экономических долей или принудительной смены ключевого акционера, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Изменения касаются только структуры управления, а экономические и голосующие пакеты остаются без изменений.

Как сообщают СМИ, изменения были одобрены на государственном уровне, поэтому сопротивление российских регуляторов маловероятно. Сейчас судьба предложенного проекта зависит от акционеров: если они проголосуют за изменения, это уменьшит регуляторный риск, если против – данный риск вновь возрастет, отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Мария Суханова.

"Мы полагаем, что предлагаемые изменения охватывают все актуальные проблемы, озвученные чиновниками (риск иностранного контроля, проблема наследования), и сохраняют текущую структуру экономических и голосующих долей акционеров, - полчеркивет эксперт. - С точки зрения корпоративного управления мы видим возможные риски прямого и опосредованного влияния фонда на назначение половины Совета директоров "Яндекса". Эта проблема несколько смягчена тем, что фонд управляется представителями 9 сторон (включая Яндекс), но риск все равно сохраняется".