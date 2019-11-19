Альфа-банк подтвердил позитивный взгляд на GDR Норникеля

Аналитики Альфа-банка подтверждают позитивный взгляд на GDR "Норникеля", говорится в обзоре Альфа-банка.

ГМК "Норильский никель" 18 ноября провел День инвестора в Лондоне. Аналитики банка высоко оценивают стратегический подход "Норникеля" к расширению горизонта планирования до 10 лет и увеличению числа проектов. По их мнению, это поддерживает долгосрочные фундаментальные показатели компании и повышает степень прогнозируемости для инвесторов.

Акцент на органическом росте, на взгляд аналитиков, говорит о потенциальном увеличении совокупного акционерного дохода. В ближайшем десятилетии рынок будет находиться в структурном дефиците МПГ и цветных металлов в связи с увеличением инвестиций в инфраструктуру в рамках OBOR и проектов по освоению Арктики, а также переходу к сырьевым товарам позднего цикла на крупнейших рынках, включая Китай и Индию. Ставка на увеличение объемов производства становится важным драйвером роста акций компании.

Обозначенные планы по капитальным инвестициям по программам защиты окружающей среды показывают, что российские компании начинают конкурировать не только в затратах на производство и за долю рынка, но и в части максимального соответствия стандартам ESG.

"Отметим, что срок действия нынешнего акционерного соглашения истекает в январе 2023 г., что означает, что компания продолжит выплачивать дивиденды в соответствии с текущей дивидендной политикой в ближайшие три года", - обращают внимание в Альфа-банке.