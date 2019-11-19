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19 ноября 2019 года 13:20
Снижение доходности базовых активов ослабило давление на евробонды развивающихся стран - "ВТБ Мои Инвестиции"
Снижение доходности базовых активов ослабило давление на евробонды развивающихся стран, сообщается в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Так, на прошлой неделе UST-10 отступили от пиковых уровней 1,95% до 1,8% годовых на фоне противоречивых сообщений по торговым переговорам США и Китая (по закупке американской с/х продукции), а также протестов в Гонконге. "Доходности суверенных евробондов большинства стран GEM за неделю снизились следом за UST, при этом Z-спреды корпоративных евробондов в основном расширились, - отмечает Александр Полютов. - Политические риски в ряде латиноамериканских стран (протесты в Чили, отставка президента Боливии) сказывались в негативном ключе на динамике евробондов региона. Турецкие евробонды напротив продолжили ценовой рост, несмотря на отсутствие договоренностей Турции и США по закупке вооружений по итогам двухсторонней встречи президентов стран на прошлой неделе в Вашингтоне". Также эксперт "ВТБ Мои Инвестиции" подчеркивает, что спреды между высокодоходными бондами GEM и HY Bonds США за неделю расширились - на 4 б.п. до 249 б.п. (индексы Barclays) за счет более активного роста доходности евробондов развивающихся стран. На этой неделе в фокусе ход переговоров по торговому соглашению США и Китая. Выйдет блок макростатистики в США (рынок недвижимости, PMI, протоколы заседания ФРС) и в еврозоне (PMI, протоколы заседания ЕЦБ).
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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