Рынок акций РФ утром отыграл потери предыдущего дня, лидируют в росте "Система" и "Сургутнефтегаз"

Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник вырос вслед за фондовыми площадками Китая и Европы в ожидании новостей по торговым переговорам между США и Китаем; индексы МосБиржи и РТС отыграли потери предыдущего дня, при этом лидируют в росте акции АФК "Система" и "Сургутнефтегаза". Акции "Яндекса" вошли в лидеры по оборотам торгов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2935,86 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1449,87 пункта (+0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%.

Доллар стоит 63,79 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%).

Просели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Индексы в США в понедельник слабо подросли, Dow Jones (+0,1%) обновил исторический максимум.

Основным фактором, формирующим настроения на рынке, продолжают оставаться новости относительно хода торговых переговоров между США и Китаем. Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе телефонной беседы в выходные обсудил с американскими коллегами - торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином - вопросы, касающиеся готовящегося соглашения, сообщило китайское министерство торговли.

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник продлила на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co., сообщает MarketWatch. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий. В результате Huawei потеряла доступ к оборудованию американских чип-мейкеров и других компаний, поставивших ей компоненты общей стоимостью $11 млрд в прошлом году.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%), "плюсуют" Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) в ожидании свежих новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

В понедельник телеканал CNBC сообщил, что китайские чиновники настроены пессимистично в отношении сделки, учитывая, что Трамп, по-видимому, не намерен отменять уже введенные пошлины.

Тем временем нижняя палата парламента Японии во вторник одобрила торговое соглашение с США, в рамках которого Штаты смогут поставлять на японские рынки говядину и другую сельхозпродукцию. Теперь инициативу должна рассмотреть менее влиятельная верхняя палата парламента, ожидается, что она будет одобрена, пишет Bloomberg.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник выразила надежду на то, что властям удастся мирным путем решить проблему с Политехническим университетом, который захвачен студентами в рамках массовых протестов в городе. Студенты и те, кто их поддерживает на территории кампуса, вступили в жесткое противостояние с полицией, применяя против полицейских дротики, бутылки с зажигательной смесью, различные предметы, и подожгли несколько объектов на территории университета. Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек, участвовавших в беспорядках в университете.

Нефть утром во вторник дешевеет на фоне признаков продолжающегося роста запасов и добычи в США, цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,22 за баррель (-0,4% и -1,4% накануне), январская цена WTI - $56,86 за баррель (-0,5% и -1,2% в понедельник).

Запасы нефти в США, вероятно, выросли на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg, вышедшему в преддверии публикации официальных данных в среду. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях в следующем месяце также будет расти.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций РФ подрос в начале торгов, нивелировав потери предыдущего дня, но в целом последние несколько дней индекс МосБиржи стоит в боковике после волны коррекции от уровня 3000 пунктов. Цены на нефть Brent вновь отступили от уровня $63 за баррель, что сдерживает "быков". Отскок проходит в подешевевших днем ранее акциях "Детского мира" (MOEX: DSKY), откат наблюдается в подорожавших в понедельник бумагах "Яндекса". Тяжеловесы Сбербанк, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Газпром" (MOEX: GAZP) умеренно подросли. Американские индексы удерживаются в районе рекордных уровней в ожидании сделки США и Китая и снижения торговой напряженности, при поддерживающей монетарной политике мировых ЦБ. Во вторник Палата представителей Конгресса США продолжит слушания в рамках расследования, которое может привести к импичменту президента Дональда Трампа, отмечает эксперт.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отметил коррекционное снижение акций "Яндекса" после их ралли более чем на 11% накануне на информации об обратном выкупе и создании "Фонда общественных интересов", который сможет выдвигать двух кандидатов в совет директоров компании. В среднесрочной перспективе бумаги "Яндекса" вполне могут продолжить подъем, считает эксперт.

Слабо выглядят акции "Норникеля", негативом для которых помимо снижения цен на никель выступают новости об увеличении инвестпрограммы ГМК, которая неминуемо отразится на снижении размера дивидендов. По-прежнему не могут закрепиться выше 240-242 руб. акции Сбербанка, при ухудшении внешнего фона вполне они вполне могут сходить в район 228 руб.

В целом ни на глобальном, ни на российском рынке нет каких-либо интересных идей для сильного движения. Инвесторы ждут решения, когда же, наконец, будет подписан "первый этап" торговой сделки между США и Китаем и стороны объявят о дальнейших планах урегулирования проблемы, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, кроме темы торгового противостояния США-Китай на данный момент на глобальных рынках нет иных явных драйверов для поддержания позитивных настроений. Разногласия между двумя странами по ряду вопросов и спекуляции СМИ без конкретики со стороны официальных лиц могут сдерживать спрос инвесторов на рисковые активы. Любой же негатив по торговой сделке с Китаем способен серьезно обрушить фондовые площадки, поэтому участники рынков сейчас осторожно подходят к инвестициям.

Как известно, ближайшим "дедлайном" выступает 15 декабря, когда должны вступить в силу новые тарифы на китайские товары, поэтому, чтобы избежать серьезной коррекции, мировым рынкам желательно в скором времени получить информацию о достижении консенсуса сторон в отношении условий соглашения и анонсирование даты подписания первой фазы сделки.

В небольшой "плюс" рынкам сыграла информация о продлении на 90 дней ограниченных послаблений на сотрудничество американских компаний с Huawei. Встреча Трампа и главы Федрезерва Джерома Пауэлла не преподнесла сюрпризов, президент США остается главным критиком ФРС и продолжает настаивать на снижении процентных ставок.

Во вторник актуальным сценарием для индекса МосБиржи остается проторговка середины диапазона 2900-2950 пунктов, поддержку рынку продолжают оказывать стабильные цены на нефть, а также корпоративные события, интерес представляют финрезультаты МТС за III квартал, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, переговорщики США и КНР продолжают искать компромиссы, но вопрос пошлин все еще остается открытым, и уже Китай не выражает оптимизма по поводу своего желания заключать сделку, если пошлины сохранятся.

Трамп пока воздерживается от заявлений, тем более от действий по одобрению содержательной части первой фазы торгового соглашения с КНР. Однако времени до католического Рождества остается мало, и есть риск того, что встреча лидеров КНР и США может состояться лишь в конце февраля. Во-вторых, процесс импичмента идет своим чередом, и данный политический кризис может вовсе лишить Трампа возможности заключать сделки. Пока Трамп сомневается в необходимости отмены импортных пошлин, в Пекине выражают собственные сомнения по поводу возможности заключения каких-либо соглашений, если пошлины не будут поэтапно отменены.

Неопределённость с итогами торговых переговоров продолжает влиять на настроения азиатских инвесторов. Телеканал CNBC, ссылаясь на свои анонимные источники, сообщил, что в Пекине выражают неуверенность в том, что сделка первой фазы может быть заключена. Нефть также почувствовала сомнения в том, что первая фаза торговой сделки будет согласована в ближайшее время. Источники CNBC указывают на то, что Трамп пока упорно отрицает, что первая фаза соглашения предполагает какую-либо отмену импортных пошлин. В КНР полагают, что торговая война началась с новых пошлин и должна завершаться их отменой. Reuters также пишет о том, что предварительные данные опроса участников рынка указывают на ожидания роста запасов нефти в США четвертую неделю подряд, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+9%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,5%), "Детского мира" (+2,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2%).

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-0,8%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,573 млрд рублей (из них 2,939 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 1,162 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").