Инвесторы будут готовы зафиксировать часть прибыли при отсутствии прогресса в торговых переговорах США и Китая - "БКС Глобал Маркетс"

В отсутствие прогресса в торговых переговорах США и Китая инвесторы будут готовы зафиксировать часть прибыли, отмечается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Пекин настаивает на отмене пошлин, а Трамп вряд ли пойдет на этот шаг, опасаясь, что США потеряют рычаги давления на будущих переговорах, - отмечает аналитик компании Себастьян Барендт. - В свете пессимизма китайской стороны в отношении возможности сделки инвесторы, вероятно, будут готовы зафиксировать часть прибыли. Тем не менее, отсутствие прогресса не помешало американским индексам подрасти после закрытия российского рынка. Ситуация быстро меняется: инвесторы все еще ждут конкретных новостей и готовы к рывку при любом твите от Трампа о том, что «переговоры идут хорошо». Российский рынок все еще зависим от развития событий на зарубежных площадках".