Возможна устойчивая двухзначная дивидендная доходность по акциям Газпром нефти в 2020г - "БКС Глобал Маркетс"

Намерение Газпром нефти увеличить коэффициент дивидендных выплат до 50% чистой прибыли в сочетании с планами не повышать капзатраты в ближайшие несколько лет позволяет ожидать устойчивой двухзначной дивдоходности (12%+) в 2020 г., говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Газпром нефть провела телеконференцию по результатам за 3К19 по МСФО. Рост добычи Газпром нефти в 3К19 был обеспечен главным образом за счет старых месторождений на Ямале и Оренбургской области, а также Мессояханефтегаза (СП с Роснефтью). Рост капзатрат в годовом сопоставлении был связан с активизацией бурильных работ на зрелых скважинах и модернизации Омского НПЗ.

Капвложения Газпром нефти в 2020 г., как ожидается, составят около RUB 400 млрд. Компания намерена поддерживать инвестиции на этом уровне в течение ближайших 3-4 лет.

Потенциальные арктические проекты (без учета существующих проектов по добыче нефти и месторождения «Приразломное») сейчас находятся на самой начальной стадии реализации, подчеркивается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Компания изучает возможность монетизации арктических запасов. В течение 5 лет не ожидается никакого влияния на инвестиции из-за арктических проектов

"Дивидендные выплаты за 2019 г. могут превысить RUB 200 млрд. Газпром нефть уже выплатила 40% своей чистой прибыли за 1П19 и подтвердила намерение перейти на коэффициент 50%. Финансовый директор компании заявил, что увеличение коэффициента выплат не займет больше времени, чем у материнской компании «Газпром», и может произойти раньше, но точных сроков пока нет", - отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".