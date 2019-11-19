Рост инвестпрограммы Норникеля может негативно отразиться на его дивидендах - Уралсиб

Рост инвестиционной программы "Норильского никеля" может негативно отразиться на его дивидендах, сообщается в обзоре Уралсиба.

Реализация стратегии развития ГМК "Норильский никель" на десятилетний период потребует увеличения инвестиций с 1,6 млрд долл./год в среднем в 2013–2019 гг. до 2,5–3,4 млрд долл. в 2020–2021 гг. и до 3,5–4,0 млрд долл. в 2022–2025 гг. с дальнейшим снижением до менее 2 млрд долл. в 2026–2030 гг. Около 25–30% инвестиций будет направлено на поддержание производства и инфраструктуры, а остальное – на развитие добычи, переработки, экологические и инфраструктурные проекты.

"Расширение инвестиций может потребовать от компании привлечения дополнительного долга, что способно в долгосрочной перспективе привести к усилению долговой нагрузки. Долговое же бремя влияет на уровень дивидендных выплат. Согласно дивидендной политике компании, при долговой нагрузке по коэффициенту Чистый долг/12-месячная EBITDA до 1,8 компания направляет на дивидендные выплаты 60% EBITDA, а при росте долговой нагрузки с 1,8 до 2,2 объем дивидендов сокращается до 30% EBITDA. Менеджмент полагает, что долговая нагрузка может превысить 1,8 в 2021–2022 гг. Следует отметить, что о возможном увеличении долговой нагрузки в среднесрочной перспективе компания предупреждала еще год назад при презентации стратегии 2025+. Сокращение дивидендных выплат является критичным не только для миноритарных акционеров, но и для "РУСАЛа", так как объем дивидендов "Норильского никеля" существенно влияет на его финансовое положение, особенно в условиях снижения мировых цен на алюминий, которое уже отразилось на финансовых результатах "РУСАЛа" за 9 мес. 2019 г." - отмечает аналитик Уралсиба Константин Чернышев.

ГМК "Норильский никель" провел 18 ноября День инвестора, на котором представил стратегию развития на десятилетний период. Компания планирует существенно нарастить объемы производства основных металлов: никеля на 15–30% - до 250–280 тыс. т в год, меди – на 20–40% - до 520–560 тыс. т в год, металлов платиновой группы – на 30–95% - до 160–205 т в год. Основными драйверами спроса на продукцию будут ужесточение экологических требований к автотранспорту, рост производства электробатарей, развитие возобновляемых источников энергии, структурный дисбаланс на рынке палладия.

Новая стратегия рассчитана на период до 2030 г. и направлена на рост производства и повышение его эффективности. Стратегические планы подразумевают реализацию проекта "Южный кластер", развитие действующих рудников Талнахского месторождения, модернизацию обогатительных и металлургических активов, а также поэтапный ввод в производство СП "Арктик Палладий", которое ожидает принятия окончательного инвестиционного решения и проведения соответствующих корпоративных процедур. Ресурсы СП "Арктик Палладий" оцениваются в 750 млн т с содержанием 5,2 г/т металлов платиновой группы, 0,3% никеля и 0,4% меди. Планируется, что на полную мощность СП выйдет в 2030 г., когда на трех месторождениях будет добываться 21 млн т руды в год. По данным партнера "Норильского никеля" в проекте – компании "Русская платина", инвестиции в проект оцениваются на уровне 2,8– 3,2 млрд долл. на 2019–2024 гг. По оценкам "Норильского никеля", к 2030 г. компания сможет поставлять на мировой рынок объемы металлов платиновой группы, достаточные для производства 25–40 млн автокатализаторов.