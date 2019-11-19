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19 ноября 2019 года 11:27
Дивидендная доходность акций Газпром нефти по итогам 2019 года может составить 10% - Уралсиб
Дивидендная доходность акций "Газпром нефти" по итогам 2019 года может составить 10%, сообщается в обзоре Уралсиба. В понедельник, 18 ноября, "Газпром нефть" представила отчетность за 3 кв. 2019 г. по МСФО и провела телеконференцию, посвященную итогам квартала. Выручка сократилась на 4,8% год к году и выросла на 4,5% квартал к кварталу - до 657 млрд руб. (10,2 млрд долл.), на 3,2% выше консенсус-прогноза. Показатель EBITDA, рассчитанный как сумма операционной прибыли и амортизации (OIBDA), снизился на 15% год к году и вырос на 0,9% квартал к кварталу - до 166 млрд руб. (2,58 млрд долл.). Показатель EBITDA, включающий долю в чистой прибыли зависимых компаний, уменьшился на 19% год к году и на 1,9% квартал к кварталу - до 186 млрд руб. (2,88 млрд долл.), что на 13% выше рыночного прогноза. "Поскольку существенная часть добычи и переработки "Газпром нефти" приходится на зависимые компании, мы считаем оправданным включение доли в их чистой прибыли в EBITDA. Сама компания также использует скорректированный EBITDA, включающий долю не в прибыли, а в EBITDA этих компаний. Рентабельность по EBITDA снизилась на 3,2 п.п. год к году и на 1,4 п.п. квартал к кварталу - до 25,3%. Чистая прибыль уменьшилась на 21% год к году и на 2,1% квартал к кварталу - до 105 млрд руб. (1,63 млрд долл.), на 1,0% превысив рыночные ожидания. Рентабельность по чистой прибыли снизилась на 3,2 п.п. год к году и на 1,1 п.п. квартал к кварталу - до 16,0%", - отмечает аналитик Уралсиба Алексей Кокин. "Средняя цена Urals в 3 кв. 2019 г., по нашим расчетам, снизилась на 10% квартал к кварталу и на 18% год к году до 61,3 долл./барр. В рублевом выражении цена Urals уменьшилась почти также – на 10% квартал к кварталу и на 19% год к году до 3960 руб./барр. Средняя цена за вычетом экспортной пошлины, по нашей оценке, опустилась на 15% год к году и на 11% квартал к кварталу до 48 долл./барр. Очищенная от пошлины и НДПИ на нефть без учета льгот цена Urals упала на 17% год к году и на 8% квартал к кварталу до 22 долл./барр., согласно нашим расчетам. Среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов, включая зависимые компании, выросла на 1,6% квартал к кварталу - до 1,31 млн барр./сутки. Общая добыча углеводородов, включая газ, увеличилась на 0,5% квартал к кварталу - до 1,98 млн барр./сутки. Благодаря росту объемов на Ярославском НПЗ (СП с Роснефтью) и на НПЗ "Панчево" в Сербии общий объем первичной переработкой вырос на 10,6% квартал к кварталу - до 11,09 млн т (0,88 млн барр./сутки). Благодаря повышению эффективности переработки и сбыта по премиальным каналам снижение EBITDA составило всего 2% квартал к кварталу. За счет динамики оборотного капитала ОДП вырос на 17% квартал к кварталу, однако сократился на 13% год к году - до 128 млрд руб. (2,43 млрд долл.)", - отмечает специалист. Капитальные затраты выросли на 29% год к году и на 19% квартал к кварталу до 122 млрд руб. (1,88 млрд долл.). Тем не менее, благодаря росту ОДП квартал к кварталу, СДП вырос на 9% за квартал, снизившись на 59% год к году до 35,5 млрд руб. (0,55 млрд долл.). Компания сообщила в ходе телеконференции, посвященной итогам 3 кв., о сохранении плана капзатрат в 2019 г. на уровне около 400 млрд руб., что может означать их снижение в 4 кв. по сравнению с 3 кв. на 15–20% вопреки сезонной динамике. В случае сохранения ограничений в рамках ОПЕК+ компания ожидает роста добычи углеводородов в пределах 1% год к году в 2020 г. "Объем дивидендов за 2020 г., согласно планам компании, может превысить 200 млрд руб., что соответствует общей доходности не менее 10% по последней цене закрытия и более 5% – за 2 п/г 2019 г. Компания полагает, что может выйти на коэффициент выплат 50% раньше, чем "Газпром". Мы считаем, что это может произойти уже в 2020 году. Рекомендуем "держать" акции "Газпром нефти", - указывает Алексей Кокин.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть
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