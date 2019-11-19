Низкая волатильность рубля - дополнительный плюс для инвесторов - РФПИ

Низкая волатильность рубля - дополнительный плюс для инвесторов, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Уверенное снижение волатильности курса (и фактической, и опционной/implied) вкупе с довольно высокими номинальными ставками повышают привлекательность рубля для операций carry-trade, - подчеркивает эксперт. - Так, несмотря на снижение ставки ЦБ, отношение 3 мес. ставки к 3 мес. опционной волатильности выросло до 0.78, что лишь немногим не дотягивает до максимальных 0.80-0.86 в апреле-июле, когда ставки были на 75-125 б.п. выше".

Рубль начал новую неделю относительно нейтральной динамикой (-0,1%) на фоне смешанных итогов в основных ЕМ валютах, напоминает Дмитрий Полевой. Одним из факторов поддержки выступала слабость USD на мировом рынке. Нефть, напротив, после кратковременного пятничного роста до US$63,50/брл. вчера постепенно откатилась к US$62/брл. В то же время, в отсутствие ярких торговых идей ликвидность вновь заметно упала.

"Последние данные о чистой спекулятивной позиции в рубле на 12 ноября указали на увеличение рублевого "лонга" до 47,2% от общего числа позиций, что является максимумом с середины августа. Иными словами, спекулянты сохраняют свои позиции, несмотря на отсутствие четкого тренда", - заключает эксперт РФПИ.