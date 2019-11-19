Нефтяные котировки меренно корректируются вниз после очередных сообщений с фронта торговой войны между США и КНР - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки в утренние часы умеренно корректируются вниз после очередных противоречивых сообщений с фронта торговой войны между США и КНР, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $62,3/bbl, WTI - $56,8/bbl.

В утренние часы появлялись сообщения о том, что ОАЭ готовы к изменению сделки ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка в случае необходимости, однако данные сообщения значимого влияния на нефтяной рынок не оказали. Сегодня день небогат на значимые макроэкономические события, поэтому внимание привлечет локальная статистика от Американского института нефти (API) по изменению запасов сырья в США. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидают увидеть рост американских запасов нефти на 1.5 mb, и если эти ожидания оправдаются, то в вечерние часы это не добавит оптимизма нефтяным ценам, которые могут на этом фоне протестировать отметку $62/bbl.