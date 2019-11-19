ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - Archer-Daniels Midland Co: продажа от текущих уровней: $42,87; целевой уровень: $38,5; стоп-лосс: $45; ожидаемая доходность: +10,2%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

Archer-Daniels Midland Co - международная агропромышленная корпорация.

Привлекательность идеи:

1. Цена начала снижение от уровня сопротивления.

2. С 2013 года компания потеряла почти 30% выручки.

3. С сентября 2016 компания генерирует отрицательный операционный денежный поток, а также отрицательный свободный денежный поток.

4. С 2009 года возврат на инвестиционный капитал снизился почти в 2 раза.

5. Снижение спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире производителя свинины и импортера сои, привело к снижению маржинальности ADM.

Риски открытия позиции:

1. Высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов.

2. Позитивный исход переговоров между США и Китаем может положительно влиять на котировки компании.

Вторая инвестиционная идея - Hormel Foods Corp: покупка от текущих уровней: $42,38; целевой уровень: $46; стоп-лосс: $41; ожидаемая доходность: +8,5%: временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

Hormel Foods Corp - одна из крупнейших пищевых компаний в США.

Привлекательность идеи:

1. С середины октября 2019 наблюдается позитивная динамика в этих акциях. Цена формирует восходящий тренд.

2. Компания владеет 40 брендами, которые являются №1 или №2 в своих категориях. Скорее всего компания сможет в ближайшее время удержать свою долю рынка.

3. Компания из защитного сектора (потребительские товары повседневного спроса), что делает её привлекательной для инвесторов, ожидающих рецессию.

4. У компании отличные денежные потоки: растёт выручка, акционерный капитал, чистая прибыль и операционный денежный поток.

Риски открытия позиции:

1. Соотношение цены к чистой прибыли выглядит хуже, чем в среднем по рынку (P/E = 23-24)

2. Институциональные инвесторы в последний год сокращали свою долю в этом активе.