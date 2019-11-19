Утренние прогнозы: рынок акций консолидируется в ожидании новых стимулов для дальнейшего движения

Во вторник актуальным сценарием для индекса Мосбиржи, по мнению аналитиков, остается проторговка середины диапазона 2900-2950 пунктов. После нейтрального открытия индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2915-2930 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 п. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Во вторник актуальным сценарием для индекса Мосбиржи остается проторговка середины диапазона 2900-2950 пунктов. Поддержку рынку продолжают оказывать стабильные цены на нефть, а также корпоративные события".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пока внешний фон для фондового рынка нейтральный. Ни на глобальном, ни на российском рынках нет каких-либо интересных идей для сильного движения. Инвесторы ждут решения, когда же будет подписан "первый этап" торговой сделки между США и Китаем и стороны объявят о дальнейших планах урегулирования проблемы".

ITI Capital: "Мы считаем, что российский рынок откроется в плюсе, но торги будут разнонаправленными. В России отчетность по МСФО за 3К19 представят МТС и Мечел. Сбербанк рассмотрит вопрос "золотой акции" Яндекса".